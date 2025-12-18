Sporting Cristal sorprende a sus hinchas tras anunciar a su primer refuerzo para la temporada 2026

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La interna en Sporting Cristal está más que movida ya que en las últimas horas anunciaron la salida de varios jugadores de su primer equipo. En medio de esta purga, los celestes sorprendieron a sus hinchas al anunciar a su primer refuerzo pensando en la temporada 2026.

Sporting Cristal anuncia la llegada de su primer refuerzo desde Brasil

A través de sus redes sociales, el equipo bajopontino informó a su aficionado a y a la opinión pública que alcanzaron un acuerdo con el brasileño Gabriel Santana proveniente del fútbol brasileño. El elegido fue Gabriel Santana de 35 años quien se desempeña como volante.

Eso si, Sporting Cristal dejó en claro que la firma y cierre del acuerdo dependerá de que el jugador apruebe los exámenes médicos de rigor.

"¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!", indicaron.

¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! 🙌



▶️ Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas... pic.twitter.com/IMRSra8uwy — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 18, 2025

Detalla sus cualidades

En otra publicación, los del Rímac dejan en claro que Gabriel Santana es un mediocampista polifuncional por lo que podría desempeñarse en todas las posiciones de este sector de la cancha.

Con ello, el brasileño entrará a la pelea por un lugar ya que deberá competir con nombres como Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún o Ian Wisdom. Además, precisaron que llega con continuidad ya que en jugó en Mirassol de su país durante las últimas tres temporadas.

"Es mediocampista polifuncional, tiene 35 años y una extensa trayectoria en diversos clubes, habiendo jugado los últimos 3 años en el Mirassol de la Serie A de su país. ¡A defender la Celeste con orgullo y paSCión!", añadieron.

📹| Gabriel 🇧🇷 es mediocampista polifuncional, tiene 35 años y una extensa trayectoria en diversos clubes, habiendo jugado los últimos 3 años en el Mirassol de la Serie A de su país.



¡A defender la Celeste con orgullo y paSCión! 💪🩵#FuerzaCristal pic.twitter.com/7z54O52WJm — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 18, 2025

La purga en Sporting Cristal

De momento, la institución celeste anunció la salida confirmada de cuatro futbolistas. De acuerdo a lo indicado, Alejandro Duarte, Fernando Pacheco, Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini, no seguirán en el elenco bajopontino por diversas razones.

Sin embargo, los directivos señalaron que estas no serían las únicas salidas ya que en los próximos días podría anunciarse a uno o dos elementos más.

De esta manera, Sporting Cristal anunció la llegada del brasileño Gabriel Santana como su nuevo refuerzo pensando en la temporada 2026. El mediocampista puede desempeñarse en casi todas las posiciones de la mitad de la cancha generando una fuerte competencia.