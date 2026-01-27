Alianza Lima analiza demandar por daños y perjuicios a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa sufriendo los estragos de lo que fue la grave denuncia por abuso sexual hecha por una joven argentina de 22 años. Como respuesta a ello, el club íntimo decidió separar indefinidamente a los involucrados en esta complicada situación quienes son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Alianza evalúa demandar a implicados en escándalo

En las últimas horas, se especuló que Pedro Aquino y Eryc Castillo también habían sido parte de este escándalo de indisciplina, aunque con el pasar de las horas esta versión quedó de lado. Eso sí, la institución victoriana no se quedará de brazos cruzados con lo sucedido ya que estaría preparando una respuesta a través de la vía legal.

Según el periodista Eddie Fleischmann, Alianza Lima viene analizando una posible demanda contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por daños y perjuicios al considerar que la denuncia hecha en Argentina daña gravemente la imagen del club.

"Alianza está decidido y ya está trabajando una posible demanda penal por daños y perjuicios y administrativa también, o sea, buscando indemnizaciones de alto monto. Está preparando demandas por la afectación a la imagen de Alianza Lima, del club en Uruguay, a la imagen internacional, frente a patrocinadores y frente a la afición", indicó el hombre de prensa en Ovación.

Está en todo su derecho . Do it @ClubALoficial pic.twitter.com/BPSbQZxarm — LaVozIntima 🎙️ (@peruanska88) January 27, 2026

El popular colorado también agregó que esta postura de la institución se da en caso de que los jugadores en cuestión busquen poner trabas a la futura desvinculación que se daría luego de la grave indisciplina cometida.

A Alianza no vuelve

En las última edición del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta dio detalles del futuro cercano de Miguel Trauco, uno de los principales involucrados en este escándalo. Según el integrante de L1 Max, el lateral izquierdo sabe que no volverá a vestir las sedas del elenco íntimo por lo que ya viene analizando otros clubes donde pueda continuar su carrera.

"Más que volver a jugar fútbol, creo que Trauco debería pensar más en ese aspecto legal, más que en otra cosa. Pero sí sé que está viendo, con la gente que es cercana a él, a dónde va a ir a jugar, porque él sabe que a Alianza no vuelve", expresó.

En resumen, Alianza Lima analiza demandar por daños y perjuicios a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras el escándalo por abuso sexual generado en los últimos días que dañó la imagen del club.