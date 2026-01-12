RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Entrenador de 2 de Mayo asegura no temer al ataque de Alianza Lima: "¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?"

A menos de un mes de enfrentar a Alianza Lima, el DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, se pronunció sobre este duelo dejando en claro que teme en lo absoluto a los jugadores de selección que tienen los íntimos.

DT de 2 de Mayo aseguró no temer al ataque de Alianza Lima. (Composición Exitosa)

12/01/2026

Alianza Lima se alista para afrontar su segundo amistoso internacional en la Serie Río de la Plata ante Unión de Santa Fe este miércoles 13 de enero. Los íntimos se vienen preparando de la mejor manera para lo que será su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante Sportivo 2 de Mayo.

Entrenador de 2 de Mayo asegura no temer a Paolo Guerrero

Precisamente, el director técnico del cuadro paraguayo conversó con la prensa de su país sobre este encuentro que se jugará el 4 y 11 de febrero respectivamente. En primer lugar, el estratega dejó en claro que viene siguiendo a los dirigidos por Pablo Guede durante el torneo internacional que disputan actualmente.

Este reconoció que los blanquiazules parten como los favoritos ya que cuentan con una gran inversión económica con la que han podido fichar jugadores de nivel de selección. Además, indicó que el encuentro de ida con su público será clave para sus aspiraciones.

"Los dos partidos son claves, pero obviamente el primero tiene mucho que ver. Estaremos jugando de local, con nuestra gente, pero Alianza Lima es un equipo grande, un equipo copero, que está acostumbrado en este tipo de torneos y con incorporaciones muy importantes, de mucho renombre. Están invirtiendo mucho porque seguramente quieren tener un buen año, cambiaron de entrenador", indicó.

Alianza Lima perdió en su debut en la serie Río de la Plata.

Sin embargo, el estratega paraguayo también dejó en claro que a pesar de la presencia de jugadores como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, entre otros, no se amilanarán ante nadie ya que en su liga también enfrentan a figuras como Tacuara Cardozo o Roque Santa Cruz.

"Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en la selección de Bolivia. Entiendo todo eso y es normal más porque se juega en Copa Libertadores, no puedo esperar menos. Podía haber tocado un brasileño que tiene un presupuesto mucho más alto. Si vas a jugar la Copa Libertadores o Sudamericana contra un equipo de mucho renombre y sientes que no vas a ganar, es mejor no participar", añadió.

Fecha y hora del Sportivo 2 de Mayo vs. Alianza Lima

El 4 de febrero, en el Estadio Pedro Juan Caballero, Sportivo 2 de Mayo recibirá al elenco blanquiazul en el duelo de ida de la Fase 1. Una semana después, el 11, los íntimos harán lo propio en Matute ante miles de sus hinchas.

En resumen, el entrenador de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, reconoció el favoritismo de Alianza Lima, pero también precisó que no le temen a su ataque ni a nombres como los de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, entre otros.

