17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, cuestionó el trato que recibió su hijo tras su salida de la selección de Portugal y criticó el homenaje organizado en su ausencia. De igual forma, mostró su alegría por la derrota ante Dinamarca.

Cuestionó el trato a Cristiano Ronaldo en Portugal

Estas declaraciones fueron dadas el último lunes 16, en un acto en el estadio Alvalade, en Portugal, donde se presentó el nuevo nombre del centro de día del Sporting de Lisboa, que ahora lleva su nombre. Allí, la madre del delantero habló de su salida de la selección.

Al hacer mención del estado de ánimo de su hijo, comentó que quedó afectado por la manera en que se dieron los hechos en relación con su despedida de la selección. Además, expresó que ella continúa triste por lo ocurrido.

Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português "ficou triste", porque se sentiu "enganado". Saiba mais em: https://t.co/djTYwbxilv #doloresaveiro #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #selecaoportuguesa #fpf #futebol #portugal #desporto #atualidade #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 16, 2026

"Claro que quedó triste. Lo engañaron. Y yo también estoy triste", declaró.

Asimismo, también se pronunció sobre la derrota de Portugal 4-1 ante Dinamarca, del último 14 de noviembre en el estadio Municipal de Braga, correspondiente a la Liga de Naciones. Este encuentro es el primero tras la despedida de Cristiano Ronaldo.

"La derrota estuvo bien merecida. Me alegré", explicó.

Madre de Cristiano Ronaldo cuestiona homenaje y Jorge Jesus responde

La progenitora consideró que el reconocimiento debía realizarse con su hijo presente. Además, señaló que el Sporting de Lisboa organizará un homenaje para el delantero, pues Cristiano Ronaldo comenzó su formación allí antes de continuar su carrera profesional.

"El homenaje debía hacerse delante de él, no sin él. Nuestro homenaje será aquí en el Sporting. Aquí le dan valor", expresó.

Asimismo, cuestionó la conducta de algunos integrantes de la selección e indicó que su hijo no recibió las muestras de respeto por parte de sus compañeros durante su etapa en la "Seleção das Quinas".

"Él no fue respetado, ni siquiera por sus compañeros", afirmó.

🗣️ Jorge Jesús, sobre las declaraciones de la madre de Cristiano: "Una madre es una madre"



"La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, entiendo sus declaraciones", aseguró el seleccionador portugués, cuestionado... pic.twitter.com/J791Wvkj8U — Teledeporte (@teledeporte) November 17, 2026

Estas palabras también llegaron al entrenador Jorge Jesus, quien fue consultado por las críticas. El seleccionador respondió que mantiene respeto por Dolores Aveiro y que comprende su postura como madre del delantero.

Las palabras de la madre del futbolista también llegaron al seleccionador Jorge Jesus, quien fue consultado sobre las críticas. El entrenador respondió que mantiene respeto por Dolores y que comprende su postura como madre del delantero portugués.

"¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también... La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que aprecio mucho. ¿Qué va a decir? Madre es madre, no hay vuelta que darle. Comprendo sus declaraciones", respondió.

Estas declaraciones criticaron el homenaje de la Federación Portuguesa de Fútbol, así como la relación de CR7 con sus antiguos compañeros de selección.