Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO: Sigue aquí el MINUTO a MINUTO del clásico peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima y Universitario chocan desde las 8:00 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un compromiso de pronóstico reservado en el cual el margen de error es mínimo para ambas escuadras. Blanquiazules y cremas saltarán al césped con la urgencia de sumar de a tres luego de ceder empates en la fecha previa.

Alianza Lima vs. Universitario: el MINUTO a MINUTO del clásico del fútbol peruano

38' | Marco Huamán pierde el balón y comete falta sobre Andy Polo.

30' | Marco Huamán ganó las espaldas de la línea defensiva de la 'U' y sacó un testazo, pero Romero evita su gol y despeja el balón.

25' | Micke Palomino amonesta a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, con una tarjeta amarilla.

24' | Nuevamente una falta contra Eryc Castillo. Matías di Benedetto derribó al ecuatoriano.

23' | Partido muy cortado, Inga comete falta sobre Eryc Castillo que se iba en el frente de ataque.

¡GOOOL de Universitario de Deportes!

15' | Álex Valera silencia Matute y anota el 1-0 para Universitario tras un buen pase de Gianluca Lapadula.

11' | Federico Girotti se falla un gol solo en el corazón del área crema tras un buen centro rasante de Eryc Castillo.

7' | Alex Valera sacó un disparo fuerte, pero el remate se va desviado y Duarte no tiene mayores problemas.

5' | Falta de Federico Girotti sobre Diego Romero y el juez principal decide que es tiro libre a favor del cuadro de Ate.

4' | Williams Riveros se interpone en el disparo de Esteban Pavez y evita que el balón llegue al arco de Romero.

3' | Falta de Jorge Murrugarra sobre Jairo Vélez y Micke Palomino determina tiro libre para Alianza Lima.

2' | Andy Polo comete falta sobre Marco Huamán. El árbitro sanciona tiro libre para Alianza Lima.

1' | Alianza Lima inició con todo el partido, pero Matías di Benedetto estaba atento y despejó el balón.

Micke Palomino da el silbato inicial en el estadio Alejandro Villanueva y arranca el clásic

Alianza Lima vs. Universitario: alineaciones confirmadas

Alianza Lima

Alejandro Duarte en portería; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, y Marco Huamán en la línea defensiva; Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Alessandro Burlamaqui en el mediocampo y en la ofensiva estarán Eryc Castillo, Jairo Vélez y Federico Girotti.

Universitario de Deportes

Diego Romero en el arco; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto serán los defensas; Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga irán en el mediocampo; Gianluca Lapadula y Álex Valera serán la dupla en ataque.