¿Sufres de hipertensión? Estos son los 10 suplementos que debes evitar para prevenir complicaciones

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Como parte de una acción de prevención a complicaciones, las personas que sufren hipertensión, deben evitar 10 suplementos que podrían afectar su salud, si es que se consumen sin conocimiento previo.

Cifras de hipertensión a nivel mundial y nacional

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial, esta enfermedad afecta a una de cada cinco personas adultas y es responsable de aproximadamente 9,4 millones de muertes al año.

En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que entre el 20 % y el 40 % de la población adulta tiene presión alta, lo que representa un tema de interés público.

Por eso, el Ministerio de Salud señaló una serie de recomendaciones a las personas que presenten esta enfermedad, con la finalidad de mantener controlado el nivel de presión arterial.

Revisar la presión con frecuencia, para verificar que los valores se encuentren estables.

Comer con menos sal y evitar consumir productos ultraprocesados.

Hacer actividad física todos los días, al menos 30 minutos.

No fumar y limitar el consumo de alcohol.

Aprender a manejar el estrés y dormir bien.

Mantener un peso saludable y controlar los niveles de azúcar y colesterol

¿Cuáles son los 10 suplementos que debe evitar las personas que tienen hipertensión?

Raíz de Regaliz Ginseng Asiático Extracto de Guaraná Hierba de San Juan Efedra o Ma Huang Naranja Amarga Yohimbina Africana Árnica Montana Raíz de Dong Quai Extracto de Té Verde

Alimentación para personas que tengan hipertensión

Las personas que han sido diagnosticadas con esta condición, pueden tener antecedentes familiares, una edad mayor de 65 años y la presencia de enfermedades crónicas como diabetes o afecciones renales. Ante eso, es necesario que cumplan con una dieta balanceada, según el Ministerio de Salud.

Para ello, es fundamental priorizar el consumo de alimentos naturales y variados como frutas, verduras, lácteos descremados, granos integrales, pollo, pescado y semillas, que aportan nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, señaló Beatriz Quispe, especialista de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa.



Asimismo, es necesario reconocer los principales factores asociados a esta enfermedad como el consumo excesivo de sal, las cantidades elevadas de grasas saturadas y grasas trans.

Finalmente, las personas diagnosticadas con hipertensión deberán tener en cuenta no consumir la lista de los 10 suplementos, para prevenir posibles complicaciones con su estado de salud y mantengan controlados los valores en su presión arterial.