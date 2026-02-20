FIFA y Consejo de Paz lanzan plan histórico para Gaza: 50 canchas, academia y estadio para impulsar la recuperación

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un acuerdo reciente entre el Consejo de Paz y autoridades deportivas busca abrir una nueva etapa en la Franja de Gaza. La propuesta plantea utilizar el fútbol como herramienta de recuperación en Palestina, combinando la construcción y mejora de infraestructura deportiva con programas educativos y acciones de desarrollo social en una zona duramente afectada por el conflicto.

El convenio fue suscrito por Gianni Infantino, junto a representantes del Consejo de Paz y autoridades vinculadas a la administración de Gaza. El acto se realizó en el Instituto Donald J. Trump para la Paz, en Estados Unidos.

Además de eso, Infantino desdacó el alcance del proyecto.

"Hoy, la FIFA y el Consejo de Paz han firmado un histórico acuerdo de colaboración estratégica que fomentará inversiones en el fútbol, con el objetivo de contribuir al proceso de recuperación en zonas afectadas por conflictos", añadió.

La primera etapa contempla un programa integral que incluye la instalación de 50 minicampos en barrios y cerca de escuelas, cinco canchas reglamentarias, una academia de alto nivel y un estadio nacional con capacidad para 20 mil personas.

Infraestructura y empleo para reactivar Gaza

El plan no solo apunta a construir espacios deportivos. También busca crear puestos de trabajo, capacitar a jóvenes y promover ligas organizadas para niñas y niños. La meta es activar la economía local y ofrecer nuevas oportunidades a la población.

El proyecto se ejecutará en cuatro fases. La primera, prevista para iniciar cuando las condiciones de seguridad lo permitan, se centrará en habilitar los minicampos bajo la iniciativa FIFA Arena. Luego vendrá la construcción de infraestructura profesional, seguida por la academia y finalmente el estadio nacional.

Un compromiso global con la paz

El Consejo de Paz, presentado por el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial de 2026, reúne a líderes e instituciones que impulsan la reconstrucción en regiones afectadas por la crisis.

Esta alianza se enmarca en el compromiso público asumido por la FIFA durante la Cumbre por la Paz de 2025, donde reafirmó su intención de contribuir activamente a la estabilidad internacional.

El fútbol, en este contexto, se convierte en mucho más que un deporte: es una herramienta para reconstruir comunidad, fortalecer la identidad y abrir un camino de esperanza en Gaza.