RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Fútbol por la paz

FIFA y Consejo de Paz lanzan plan histórico para Gaza: 50 canchas, academia y estadio para impulsar la recuperación

La FIFA y el Consejo de Paz firmaron una alianza estratégica para reconstruir Gaza con 50 minicampos, una academia y un estadio nacional, con el objetivo de desarrollo económico a largo plazo.

Gianni Infantino encabezó la firma del acuerdo junto a representantes del Consej
Gianni Infantino encabezó la firma del acuerdo junto a representantes del Consej

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un acuerdo reciente entre el Consejo de Paz y autoridades deportivas busca abrir una nueva etapa en la Franja de Gaza. La propuesta plantea utilizar el fútbol como herramienta de recuperación en Palestina, combinando la construcción y mejora de infraestructura deportiva con programas educativos y acciones de desarrollo social en una zona duramente afectada por el conflicto.

El convenio fue suscrito por Gianni Infantino, junto a representantes del Consejo de Paz y autoridades vinculadas a la administración de Gaza. El acto se realizó en el Instituto Donald J. Trump para la Paz, en Estados Unidos.

Además de eso, Infantino desdacó el alcance del proyecto.

"Hoy, la FIFA y el Consejo de Paz han firmado un histórico acuerdo de colaboración estratégica que fomentará inversiones en el fútbol, con el objetivo de contribuir al proceso de recuperación en zonas afectadas por conflictos", añadió.

La primera etapa contempla un programa integral que incluye la instalación de 50 minicampos en barrios y cerca de escuelas, cinco canchas reglamentarias, una academia de alto nivel y un estadio nacional con capacidad para 20 mil personas.

Estados Unidos: Corte Suprema declara ilegales los aranceles de Trump y sacude la Casa Blanca
Lee también

Estados Unidos: Corte Suprema declara ilegales los aranceles de Trump y sacude la Casa Blanca

Infraestructura y empleo para reactivar Gaza

El plan no solo apunta a construir espacios deportivos. También busca crear puestos de trabajo, capacitar a jóvenes y promover ligas organizadas para niñas y niños. La meta es activar la economía local y ofrecer nuevas oportunidades a la población.

Insulto racista contra Vinicius Jr desata denuncia y fuerte reacción del presidente de la FIFA
Lee también

Insulto racista contra Vinicius Jr desata denuncia y fuerte reacción del presidente de la FIFA

El proyecto se ejecutará en cuatro fases. La primera, prevista para iniciar cuando las condiciones de seguridad lo permitan, se centrará en habilitar los minicampos bajo la iniciativa FIFA Arena. Luego vendrá la construcción de infraestructura profesional, seguida por la academia y finalmente el estadio nacional.

Un compromiso global con la paz

El Consejo de Paz, presentado por el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial de 2026, reúne a líderes e instituciones que impulsan la reconstrucción en regiones afectadas por la crisis.

Esta alianza se enmarca en el compromiso público asumido por la FIFA durante la Cumbre por la Paz de 2025, donde reafirmó su intención de contribuir activamente a la estabilidad internacional.

El fútbol, en este contexto, se convierte en mucho más que un deporte: es una herramienta para reconstruir comunidad, fortalecer la identidad y abrir un camino de esperanza en Gaza.

 

Temas relacionados Consejo de Paz FIFA Gaza Gianni Infantino reconstrucción

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA