Paolo Guerrero y su TAJANTE MENSAJE a hinchas de Alianza Lima previo al duelo ante Sport Boys

Alianza Lima se juega más que tres puntos la noche de este viernes 20 de febrero cuando reciba a Sport Boys en Matute por la fecha cuatro del Torneo Apertura. El elenco victoriano necesita ganar no solo para seguir cerca de la punta, sino también por la continuidad de Pablo Guede.

Paolo Guerrero y su tajante pedido a los hinchas

Y a solo horas de este partido, uno de los jugadores más criticados por la hinchada en las últimas semanas se ha pronunciado de manera contundente. Se trata de Paolo Guerrero, capitán y máximo referente del club íntimo quien por estos días ha recibido duros comentarios a raíz del penal que no pateó ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

El goleador histórico de la Selección Peruana brindó una extensa entrevista a El Comercio la cual saldrá en su totalidad en los próximos días. Sin embargo, se reveló en redes sociales un avance de lo que dejó dicho diálogo.

Paolo Guerrero dejó a un lado las críticas recibidas y pidió a todos los hinchas que puedan apoyar al plantel de Alianza Lima partido a partido a lo largo del año con la única consigna de poder salir campeones de la Liga 1.

"Un mensaje que me gustaría decirle al hincha, porque el hincha quiere salir campeón. Es que nos apoyen, que traten de mantener la calma, que traten de darnos confianza", indicó.

En esa misma línea, el 'Depredador', quien ha sorprendido a propios y extraños con su radical cambio de look, indicó que a pesar de la trayectoria o jerarquía que cualquier futbolista del plantel pueda tener, el club está por arriba de cualquiera de ellos.

"La institución y el club están por encima de cualquier nombre y de jugador", agregó en esta entrevista.

Será titular ante Sport Boys

Teniendo en cuenta la necesidad de una victoria, Pablo Guede volvería a mandar al campo de juego de Matute a un equipo con dos delanteros centros. Uno de ellos será Paolo Guerrero acompañado esta vez de Luis Ramos.

Esteban Pavez también volvería a la oncena luego de dos semanas fuera de las canchas tras la lesión sufrida en los encuentros por Copa Libertadores.

