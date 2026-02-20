Astro del fútbol sorprende al anunciar su posible retiro a final de año: "Será lo que me dicte el corazón"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este 2026 es un año más que importante para el planeta fútbol ya que a mediados del mismo se jugará el Mundial México, Estados Unidos y Canadá, el primero de la historia con 48 selecciones. Y a pocos meses de esta cita, un astro del fútbol mundial ha sorprendido a propios y extraños al deslizar la posibilidad de retirarse a final de año.

Neymar analiza la posibilidad de retirarse a fin de año

A pesar de que recién cumplió 34 años, Neymar ha brindado una extensa entrevista a CazéTV donde ha comunicado sus intenciones de dejar la actividad profesional cuando culmine su contrato en Santos en diciembre del 2026.

En la primera parte de esta charla, el exfutbolista de Barcelona y PSG aseguró que irá poco a poco en los próximos meses ya que no sabe que pasará, pero señaló que esta chance está más que latente en su futuro cercano.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", indicó.

Su postura se daría por las continuas lesiones que sufrió en el último tiempo las cuales lo obligaron a dejar las canchas por varios meses. Por ello, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus detractores quienes no conocen todo lo que padece durante su recuperación.

"Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. El Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó", añadió.

Neymar quiere jugar el mundial en 2026.

La importancia sus amigos

En ese mismo sentido, Neymar reveló que durante estos momentos complicados y duros donde se recuperaba de sus lesiones, sus amigos más cercanos fueron claves para sobrellevar este periplo.

Incluso, el goleador de la Selección de Brasil indicó que sin la presencia de ellos no lo habría logrado por lo que ya hubiera dejado el fútbol años atrás.

"Han sido fundamentales en mi vida (...) Si no fuera por ellos, con certeza no sé si habría logrado superar todo esto. Y si lo hubiera logrado, habría sido una carga muy pesada. Pero ellos hicieron que todo fuera más llevadero", finalizó.

En resumen, Neymar, estrella de Santos, deslizó la posibilidad de retirarse a final de temporada y todo dependerá de como le vaya en el Mundial con Brasil.