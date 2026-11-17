17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista británico Wayne Rooney confesó un momento duro que le tocó vivir en su carrera, específicamente en su etapa en el Manchester United. Para un podcast de su país, aseguró que contempló acabar con su vida, en los años en los que los 'red devils' eran de los más fuertes de Inglaterra y el mundo.

No quería tener contacto con nadie

Para el programa de internet Life at the Midpoint, conducido por la presentadora y periodista deportiva británica Gabby Logan, el exdelantero de la selección inglesa reconoció que este episodio ocurrió en 2009, año en el que el cuadro mancuniano llegó a la final de la Champions League que perdió ante el Barcelona.

"Puedo mirar atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por algo con lo que realmente me costaba lidiar. Llegué a un punto en el que contemplaba el suicidio. Simplemente no quería estar cerca de nadie. No quería ver gente en las calles. No quería entrar en las tiendas", expresó Rooney.

Wayne Rooney reveals he contemplated suicide at 'rock bottom' https://t.co/XkVKPoqN1B — The Sun (@TheSun) November 17, 2026

Además, contó que esto coincidió con el nacimiento de su hijo Kai, a la par de su matrimonio con su entonces novia Coleen. Debería ser el momento más feliz de mi vida y no lo fue", relató, quien fuera nominado al Balón de Oro en esa campaña 2009 que terminó ganando Lionel Messi por su rol en el sextete de los azulgranas.

Cabe recordar que el exgoleador inglés reconoció tiempo atrás que tuvo problemas con el alcohol, tal como lo narró en el podcast de Rio Ferdinand. "Llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar dos días seguidos bebiendo. Entrenaba y el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo", contó.

Vida actual de Wayne Rooney

Retirado del fútbol profesional desde el 2021, el exjugador que debutó en el Everton, es actualmente comentarista para la BBC Sports, Señaló que esta faceta le ayudó para mejorar su salud, agregado a que ha dejado la bebida.

"Hace un año me miré al espejo y pensé que si parecía tener 50 años quizás necesitaba mejorar mi imagen", manifestó en el podcast Life at the Midpoint.

El exfutbolista del Manchester United, Wayne Rooney, reconoció en un podcast de su país que sufrió de problemas mentales que le hicieron pensar en el suicidio, allá por el 2009. Además, habló del problema de alcoholismo que superó y que le ha permitido mejorar su salud física.