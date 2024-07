Argentina se burla de Drake luego de revelar que apostó 300 mil dólares a favor de Canadá

10/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina cumplió con el trámite y venció por 2-0 a Canadá con lo que se metió en la gran final de la Copa América a jugarse este domingo 14 de julio. Pero horas antes de este encuentro, Drake se convirtió en noticia al conocerse que había apostado una fuerte suma de dinero a favor del equipo de Norteamérica.

Fue el propio rapero quien lo hizo rival en sus redes sociales al mostrar su apuesta de 300 mil dólares lo cual le generaba una ganancia de 2 millones si en caso el equipo de la hoja de maple se llevaba la victoria.

Argentina le responde

Y como es una costumbre en estos tiempos, la Selección Argentina publicó un picante mensaje en sus redes sociales para responder con mucha ironía a Drake. Fue la cuenta de X en ingles de la Albiceleste la que hizo la referencia al rapero.

La publicación en mención estaba compuesta por una foto de los jugadores argentinos celebrando el triunfo junto al mensaje Not like us, not with us o en castellano, No como nosotros, no con nosotros.

En primera instancia este hecho no parecería ninguna indirecta, pero dicha frase es el nombre de una canción del también rapero Kendrick Lamar, quien es rival musical del canadiense.

Incluso, el tema es una especie de 'tiradera' hacia el cantante nacido en Toronto y que fue lanzada en mayo de este 2024.

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024

Angelito se retira

Otro hecho que dejó el triunfo de Argentina ante Canadá, fue la ratificación del retiro de Ángel Di María de su seleccionado. El 'fideo' ya había comunicado meses atrás que la Copa América sería la última oportunidad para vestir la albiceleste. Sin embargo, integrantes de su equipo nacional estuvieron tratando de que cambiara su opinión, pero con poco éxito.

"Pase lo que pase en la final, creo que puedo salir por la puerta grande. Lo di todo. No estoy preparado para mi último partido, pero ya es el momento. Poder terminar en una final con esta camiseta es lo que yo deseaba desde que arrancó esta Copa. Parece todo muy fácil pero fácil lo hacen estos chicos, esta camada exitosa. Por eso le agradezco la vida por haber logrado todo lo que logré, decretó.

En resumen, Argentina decidió responderle a Drake a modo de burla luego que este diera a conocer que había apostado 300 mil dólares por la victoria de Canadá ante los sudamericanos.