Argentina vs España EN VIVO: MINUTO a MINUTO HOY de la final de la Copa del Mundo 2026

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/07/2026
El mundo del fútbol se detiene este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina y España se citan para definir al nuevo rey de la Copa Mundial 2026. En un choque de estilos y generaciones, el equipo de Lionel Scaloni busca revalidar su corona y alcanzar la cuarta estrella para la Albiceleste, mientras que La Roja llega con la ambición de conquistar su segundo título mundial tras un torneo impecable donde apenas han encajado un gol.
Argentina vs España: Minuto a minuto
70' ¡Se va el 'Cuti' Romero por lesión!
El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina.
61' | Primeros cambios en España
Ferrán Torres y Pedri entran en reemplazo de Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.
51' | Amonestación para Leandro Martínez
El volante central empujó a Dani Olmo en medio de cancha luego de una pelea entre varios jugadores y se llevó la amarilla.
45' | Otra tapada del Dibu
El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.
45' | Cambios en Argentina
Leandro Paredes entra por Nicolás González.
Regresa el segundo tiempo
Final del primer tiempo
40' | Primera amonestación para Argentina
El zaguero central fue sancionado con una amarilla tras derribar a Oyarzabal.
38' | El Dibu no se detiene con nada
Oyarzabal lanza un potente tiro de remate que pudo ser evitado por el marplatense.
33' | Argentina analiza el error
La albiceleste busca el mínimo descuido de España para poder entrar a terreno enemigo.
23' | El dominio del balón
España logra tener la tenencia de la pelota, pero Argentina no se deja intimidar.
16' | Otra vez el Dibu
El portero argentino logró contener otro tiro de Yamal, logrando mantener el marcador en cero.
14' | Los juegos se contraponen
España apuesta a la tenencia de pelota, mientras que la albiceleste quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.
04' | Tapadón del Dibu
Martínez logró evitar el tiro de remate de Lamine Yamal.
00' | ¡Empezó la final!
El duelo histórico entre la albiceleste y La Roja ha dado inicio.