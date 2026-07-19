Argentina vs España EN VIVO: MINUTO a MINUTO HOY de la final de la Copa del Mundo 2026

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol se detiene este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina y España se citan para definir al nuevo rey de la Copa Mundial 2026. En un choque de estilos y generaciones, el equipo de Lionel Scaloni busca revalidar su corona y alcanzar la cuarta estrella para la Albiceleste, mientras que La Roja llega con la ambición de conquistar su segundo título mundial tras un torneo impecable donde apenas han encajado un gol.

Argentina vs España: Minuto a minuto

70' ¡Se va el 'Cuti' Romero por lesión!

El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina.

61' | Primeros cambios en España

Ferrán Torres y Pedri entran en reemplazo de Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.

51' | Amonestación para Leandro Martínez

El volante central empujó a Dani Olmo en medio de cancha luego de una pelea entre varios jugadores y se llevó la amarilla.

45' | Otra tapada del Dibu

El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.

NUEVA APARICIÓN DE DIBU MARTÍNEZ ANTE EL REMATE DE BAENA #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ETr2Bl6X9N — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

45' | Cambios en Argentina

Leandro Paredes entra por Nicolás González.

Regresa el segundo tiempo

Final del primer tiempo

40' | Primera amonestación para Argentina

El zaguero central fue sancionado con una amarilla tras derribar a Oyarzabal.

38' | El Dibu no se detiene con nada

Oyarzabal lanza un potente tiro de remate que pudo ser evitado por el marplatense.

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL!



Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

33' | Argentina analiza el error

La albiceleste busca el mínimo descuido de España para poder entrar a terreno enemigo.

23' | El dominio del balón

España logra tener la tenencia de la pelota, pero Argentina no se deja intimidar.

La selección argentina se logra defender.

16' | Otra vez el Dibu

El portero argentino logró contener otro tiro de Yamal, logrando mantener el marcador en cero.

14' | Los juegos se contraponen

España apuesta a la tenencia de pelota, mientras que la albiceleste quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.

04' | Tapadón del Dibu

Martínez logró evitar el tiro de remate de Lamine Yamal.

¡LO TUVO ESPAÑA!



Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

00' | ¡Empezó la final!

El duelo histórico entre la albiceleste y La Roja ha dado inicio.