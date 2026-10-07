Arián Ugarriza tras caída ante Colombia: "De todas maneras no era como queríamos terminar esto"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la selección peruana, Adrián Ugarriza, se manifestó luego de la dura caída ante Colombia en el cuarto partido amistoso disputado en Miami. El atacante de 29 años expresó su descontento tras cerrar la gira del equipo dirigido por Mano Menezes con tres derrotas y un empate. Pese a los adversos marcadores frente a rivales del Mundial 2026, el delantero analizó el rendimiento colectivo y rescató aspectos positivos del funcionamiento en cancha.

Balance amargo y el proceso de adaptación en la cancha

La derrota ante el cuadro cafetero dejó sensaciones complejas en la delegación peruana, que buscaba cerrar su participación internacional con un resultado favorable. Ugarriza no ocultó el malestar del grupo por no haber conseguido las victorias proyectadas durante estos encuentros de preparación en tierras norteamericanas.

"De todas maneras no era como queríamos terminar esto. De hecho, nos duelen los resultados. Tenemos que aferrarnos a las cosas buenas que hacemos y, las cosas que hacemos mal, trabajarlas", declaró para las cámaras de L1 Max.

A pesar del dolor por los marcadores en contra, el ariete nacional remarcó que el grupo se encuentra en una etapa de acoplamiento que requiere tiempo y rodaje futbolístico. Explicó que la inclusión de nuevos elementos en el esquema táctico exige un proceso gradual de entendimiento dentro del terreno de juego.

"En cuanto a resultados, no fue lo que queríamos. Hay cosas que tenemos que trabajar; hay jugadores que por primera vez jugamos juntos y nos estamos empezando a entender. Hay momentos dentro de la cancha que hacemos las cosas bien y creo que podemos quedarnos con eso", sostuvo.

🎙️Adrián Ugarriza: "No era como queríamos terminar esto porque a nosotros nos duele los resultados. Hay cosas buenas para rescatar y que sirva como base" #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/FJZauVWnav 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/6CeXkLVMdq October 7, 2026

Autocrítica individual y empatía con la hinchada

Mirando hacia el futuro de la selección, Ugarriza enfatizó la necesidad de que cada futbolista mantenga un alto nivel competitivo en sus respectivas instituciones. El delantero consideró crucial el rendimiento diario en los clubes para llegar en óptimas condiciones al siguiente llamado del comando técnico.

"Hay que analizar, hay que sentarnos cada uno a hacer una autocrítica. Hay buenas cosas con las que tenemos que ir para adelante; cada uno debe trabajar en su club, porque así sea en dos o tres meses, vas a volver a jugar", detalló 'Uga'.

Asimismo, el atacante peruano demostró total comprensión hacia la afición por la seguidilla de malos resultados en los compromisos internacionales. Ugarriza reconoció la exigencia del público y la urgencia de traducir el trabajo en victorias concretas para revertir el momento deportivo.

"Entendemos la molestia de la gente y sabemos que también necesitamos conseguir resultados", concluyó.

En ese sentido, Adrián Ugarriza asume con responsabilidad el momento del equipo, apelando a la autocrítica y al trabajo continuo como las únicas vías para superar la crisis de resultados y devolverle la alegría a la hinchada nacional.