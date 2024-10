Arquero titular de Los Chankas reveló que no tapará ante Universitario en la fecha final del Torneo Clausura

Quedan pocos días para que el Torneo Clausura se defina y por ahora el principal favorito es Universitario que tendrá un complicado duelo ante Los Chankas en Andahuaylas. Los dirigidos por Fabián Bustos solo tienen que ganar para coronarse ganadores de la competencia sin importar lo que pase en el encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC en Matute que se jugará a la misma hora.

Y a muy poco de este trascendental duelo que podría definir la Liga 1, el arquero titular del elenco que será local este domingo reveló que no jugará este cotejo por una insólita razón. Eso sí, el experimentado guardameta aseguró que apoyará a sus compañeros desde el lugar donde le toque estar.

Daniel Ferreyra, arquero de 42 años de edad, fue titular en el arco de Los Chankas desde inicio de temporadas, pero tuvo que dejar su lugar al sufrir una lesión de consideración en una de sus rodillas. A eso se le suma que recientemente anunció que a final de esta temporada se retira del fútbol profesional tras varios años de carrera.

Por ello, el guardameta dejó en claro que no estará ante Universitario, pero que respaldará a sus compañeros antes, durante y después de este cotejo.

"Ya tomé la decisión de retirarme, no sé si atajaré, creo que no, así que me retiraré alentando a los chicos. Vengo arrastrando una lesión después del partido contra Sport Huancayo, tuve un problema en un menisco, tenía que operarme pero decidimos no hacerlos para estar con el grupo en los últimos partidos", indicó en Ovación.