Asistente de Jorge Fossati aclara la decisión de los 3 cambios antes del gol de Colombia

La Selección Peruana empató 1-1 con Colombia en la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, dejando un sabor amargo por las decisiones del técnico Jorge Fossati. Sus tres cambios antes del gol colombiano generaron críticas, y su asistente, Leonardo Martins, explicó los motivos de esta decisión.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Leonardo Martins, asistente de Jorge Fossati, abordó las preguntas sobre los cambios realizados justo antes del gol colombiano.

Martins explicó que, en general, el equipo evita hacer sustituciones en jugadas de balón parado en contra: "Hasta ahora lamentamos el gol de Colombia, porque es la primera vez que nos toca hacer un cambio en una pelota quieta en contra. Nunca lo habíamos hecho".

Sin embargo, la lesión de Alexander Callens forzó al cuerpo técnico a tomar esta decisión en un momento crítico: "Cuando vino el córner, paramos los dos cambios, pero cuando vimos que Alexander cayó y que faltaba una persona alta para el juego aéreo colombiano, ahí viene Luis Abram corriendo. Dentro de esa ventana, hicimos los 3 cambios. Una cuota de suerte también faltó".

Al término del encuentro, Alexander Callens, el defensor que marcó el gol de la Selección Peruana, fue cuestionado sobre su salida del campo y la posterior anotación de Colombia. Visiblemente frustrado, expresó su descontento por tener que abandonar el partido, ya que se sentía motivado y con fuerzas para continuar.

"Creo que los cambios son para mejorar o ayudar. No creo que sea error de alguien. Ellos en el primer tiempo hicieron 3 o 4 cambios, por algo los hicieron, seguro no se veían bien... Me fui molesto, pero esto es así. El doctor decidió y ya está", mencionó Alexander Callens, dejando claro que aunque no compartía la decisión, respetaba el criterio del cuerpo técnico.