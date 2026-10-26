Balón de Oro: Lamine Yamal gana el premio a Talento Joven por tercer año consecutivo

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La gala del Balón de Oro 2026, celebrada en el London Palladium, dejó una nueva página dorada para Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona ratificó su absoluto dominio en la categoría juvenil al adjudicarse el Trofeo Kopa por tercer año consecutivo, consolidándose como el primer jugador en la historia en alcanzar esta distinción de manera ininterrumpida.

Los números que lo respaldan

Durante la temporada 2025-2026, Yamal fue una pieza fundamental tanto en su club como en la selección nacional: conquistó el título de LaLiga con el conjunto azulgrana disputando 45 partidos en todas las competiciones, con un registro de 24 goles y 17 asistencias, además de brillar con la selección española al disputar el Mundial 2026 y proclamarse campeón del mundo.

Con este galardón, el delantero sorprendió al público con unas humildes declaraciones al señalar que el trofeo debió ser para su compañero Pau Cubarsí.

"Me hubiese gustado que aquí estuviera Pau Cubarsí, mi compañero de equipo. porque creo que este premio tiene que ser para él, se lo merece. Lleva tiempo dando un nivel increíble y ojalá se lo hubiera llevado él", afirmó sobre el estrado.

"Lamine":

Porque Lamine Yamal ganó el premio a Mejor Jugador Joven en el #BallonDor 2026 pic.twitter.com/ZDlas7rhmV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

A pesar de su indiscutible talento y consagración como referente global a sus 19 años, el delantero no pudo alcanzar el premio absoluto de la noche.

Analistas adelantaban que ningún ganador previo del Trofeo Kopa ha conseguido levantar posteriormente el Balón de Oro (pasó con figuras como Kylian Mbappé, Gavi o Jude Bellingham). Por ello, las apuestas principales para el galardón absoluto de la temporada se concentraron entre nombres como el propio Kylian Mbappé o Harry Kane, quien se quedó con el premio.

El llamativo estilo de Lamine Yamal en la alfombra roja

Más allá de los récords deportivos, la llegada del delantero a la ceremonia generó una enorme repercusión y curiosidad en las redes debido a su audaz apuesta estilística. Yamal desfiló por la alfombra roja del London Palladium acompañado de su pareja, la creadora de contenido Inés García.

El jugador apostó por un traje negro de corte moderno, compuesto por una chaqueta corta con un botón dorado y un pantalón ancho; sin embargo, el protagonismo absoluto se lo llevó un llamativo maxi broche de Chanel en tono rosa claro con forma de flor, elaborado con finas plumas que rompió con la sobriedad del conjunto.

"Lamine Yamal"



Por Lamine Yamal en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro pic.twitter.com/fjj6E8Qbyq — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) October 26, 2026

La consagración de Lamine Yamal con su tercer Trofeo Kopa consecutivo y su rompedor paso por la alfombra roja reafirman su estatus no solo como el talento joven más dominante del planeta, sino también como un auténtico ícono mediático dentro y fuera de los terrenos de juego.