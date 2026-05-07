Escándalo en Real Madrid: Federico Valverde fue hospitalizado tras pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación en la interna del Real Madrid atraviesa por uno de los momentos más complicados de los últimos años. En la jornada de ayer, gran parte de la prensa española señaló que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni habían sostenido un cruce verbal durante el entrenamiento que por suerte no pasó a mayores.

Valverde fue hospitalizado tras pelea con Tchouaméni

Sin embargo, la situación lejos de quedar ahí, se tornó aún más difícil durante los trabajos de este jueves donde ambos jugadores volvieron a ser los protagonistas. Según el diario AS, todo empezó con el uruguayo negándole el saludo al francés y posteriormente acusándolo de haber filtrado a la prensa el encontronazo anterior.

Federico Valverde repitió una y otra vez esta incriminación, antes, durante y después de los entrenamientos en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El francés también respondía a su compañero dejando en claro que nunca conversó con los medios sobre el intercambio que tuvieron un día antes.

Lamentablemente, todo pasó a mayores cuando el plantel entero volvió a vestuarios al final del entrenamiento. En ese momento, Tchouaméni le pidió a Valverde dejar atrás las diferencias y dar el malentendido por superado. Sin embargo, el charrúa se negó a este pedido ocasionando un intercambio de golpes.

Valverde terminó hospitalizado tras pelea con Tchouameni.

El sudamericano fue el más afectado ya que uno de los golpes lo hizo caer al suelo de cabeza. El impacto le ocasionó una herida considerable por lo que tuvo que se llevado al tópico de la ciudad deportiva del Real Madrid. Posteriormente, fue trasladado al hospital Blua Sanitas Valdebebas donde se le aplicó una sutura en la zona comprometida.

Reunión de emergencia

Todo este altercado se produjo en presencia del entrenador merengue Álvaro Arbeloa quien no quiso intervenir a pesar de lo ocurrido. Eso sí, el DT español acompañó a 'Fede' durante su atención en el centro médico madridista.

Enterado de la situación, José Ángel Sánchez, director general, convocó a una reunión de emergencia con el grueso del plantel para pedir calma. Este impase cobra mayor relevancia ya que en solo tres días deberán disputar el clásico liguero donde Barcelona podría proclamarse campeón.

Además, la directiva abrió un expediente disciplinario a ambos implicados los cuales podrían quedar fuera del duelo ante los culés. Ahora, el caso se encuentra en manos del presidente del club, Florentino Pérez.

De esta manera, Federico Valverde tuvo que ser hospitalizado luego de irse a los golpes con Aurélien Tchouaméni en el último entrenamiento del Real Madrid.