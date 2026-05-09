Deportivo Municipal jugará la Copa Perú: LINFA rechazó apelación de ediles y pierden su lugar en la Liga 3

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El histórico y popular Club Deportivo Municipal atraviesa por un momento más que complicado luego de ser condenado a jugar la Copa Perú a pesar de tener un cupo en la Liga 3. Esto se dio luego que se rechazara la apelación antes presentada por parte de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA).

Deportivo Municipal descendió de la Liga 3 y jugará Copa Perú

De acuerdo a la resolución, los ediles no participarán de la tercera división del fútbol peruano debido a la decisión tomada semanas atrás por parte de la Comisión de Justicia. Según indicaron, el trabajo de la entidad es salvaguardar la correcta realización de la competición y asegurar el número de participantes.

"Declarar el descenso del Club Centro Deportivo Municipal, a categoría inmediata inferior del campeonato Liga3, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Liga 3, correspondiendo a LINFA asumir acciones respecto a la adjudicación del cupo, a efectos de conservar la totalidad de participantes (37) en el campeonato el presente año 2026", indicaron.

Municipal rechaza decisión de la LINFA.

Municipal rechaza decisión y anuncia inscripción a la Liga 3

Como era de esperarse, Municipal se pronunció de inmediato a través de un comunicado en sus redes sociales. En este escrito, los ediles aseguraron que la Liga Nacional de Fútbol Aficionado ha cometido más de una irregularidad por lo que considera que el proceso no es valido.

"Como institución histórica del fútbol peruano, manifestamos de manera tajante que no compartimos los fundamentos ni la forma en que se ha llevado este procedimiento. Consideramos que han existido graves irregularidades, una evidente extralimitación de funciones por parte de los órganos jurisdiccionales de la LINFA y vulneraciones al debido proceso que resultan inaceptables", precisaron.

Finalmente, el popular elenco precisó que continuarán con el proceso de inscripción a la Liga 3 a pesar de esta decisión. A su vez, anunciaron la modificación de su asamblea de socios convocada para este miércoles 13 de mayo.

"Informamos que el Club continuará con el proceso de inscripción para participar en el campeonato Liga 3 - Edición 2026, por lo que nos mantenemos la expectativa de que el ente rector intervenga decididamente frente al grave perjuicio ocasionado por las actuaciones de los órganos de la LINFA. Asimismo, informamos a nuestros asociados que la agenda de la Asamblea convocada para el día miércoles sufrirá modificaciones", añadieron.

En resumen, Deportivo Municipal perderá su cupo en la Liga 3 y jugará la Copa Perú tras decisión tomada por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado.