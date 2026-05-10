Oriente Medio: No hay acuerdo para llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo podría alcanzar nuevos niveles de tensión en los próximos días, luego de que se confirmara la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

Quien se encargó de dar a conocer su "inconformidad" por lo enviado por Teherán fue Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social, este domingo 10 de mayo. Vale recordar que, desde la Casa Blanca vienen prolongando la posibilidad de un ataque masivo a las centrales energéticas iraníes si es que no reabren en su totalidad el estrecho de Ormuz, como parte las negociaciones que venían sosteniendo desde las últimas semanas.

Washington califica "inaceptable" la respuesta iraní

Mediante su red social, el jefe de la Casa Blanca se pronunció sobre la contrapropuesta enviada desde Oriente Medio, a través de emisarios pakistaníes. "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", señaló Trump.

Mensaje de Donald Trump.

Según lo reportado por la Islamic Republic News Agency (IRNA), la propuesta iraní se centraba "exclusivamente" en el cese de las hostilidades en la región, incluido el Líbano. Otros de sus planteamientos fueron: la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las inmediaciones de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de sanciones, entre otros.

Respuesta de Irán a Estados Unidos fue presentada el domingo 10 de mayo.

Como es de conocimiento, el pasado 3 de mayo, el jefe del Comité Parlamentario de Asuntos Civiles de Irán, Mohammad Reza Rezaei Kouchi, aseveró que las embarcaciones de los países que participaron en los ataques contra Teherán, no podrán transitar por el estrecho hasta que paguen una indemnización, siendo este un "pedido" de toda su población.

Advertencia a Teherán de no aceptar las exigencias norteamericana

Como anticipándose a la respuesta que iba a recibir, Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Irán el miércoles 6 de mayo de no aceptar sus condiciones en el marco de la negociaciones de paz. En ese sentido, el mandatario estadounidense no dudó en señalar que los futuros bombardeos "serán de mucha mayor intensidad que antes".

Asimismo, reconoció por aquel entonces que las conversaciones seguían abiertas, aunque dejó en claro que el objetivo era la reapertura total del estrecho de Ormuz. De concretarse los acuerdos, el operativo llamado "Furia Épica" llegaría a su fin, incluido el bloqueo sobre sus puertos puntualizó.

Un día antes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que las presiones de Estados Unidos y otros países para ponerle fin de la guerra en la región son "contradictorias", al exigir negociaciones mientras desde Norteamérica, mientras continúan con su "máxima presión".

"Nuestro problema es que EE.UU., por un lado, está aplicando una política de máxima presión contra nuestro país y, por otro, espera que la República Islámica se siente a la mesa de negociaciones y finalmente se rinda a sus exigencias unilaterales, mientras que tal ecuación es imposible e irrealizable", manifestó.

Nuevamente el mundo podría estar bajo alerta máxima tras el fracaso en las negociones entre ambos países y sobre todo, por las implicancias comerciales y económicas que podrían generarse en adelante.