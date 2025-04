Barcos y su consejo a los 'potrillos' de Alianza Lima tras debutar en la Libertadores: "Que no se crean que ya está"

14/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, aconsejó a los 'potrillos' que debutaron ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, instándoles a que sigan trabajando y aprovechen las oportunidades.

¿Qué les recomendó Hernán Barcos a los 'potrillos'?

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata' le recomendó que no se queden solo con el buen desempeño que tuvieron contra el equipo brasileño, sino que luchen por ganarse un lugar en el once titular.

"(Les digo) que sigan trabajando de la misma forma. Las oportunidades siempre están ahí y que las aprovechen siempre cada que las tengan. Que no se crean que ya está por haber jugado un solo partido", declaró.

Asimismo, Barcos indicó que irán por los tres puntos ante Deportivo Garcilaso en Cusco y resaltó el buen momento que atraviesa el equipo cusqueño. Dicho compromiso, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, está programado para este lunes 14 de abril desde las 19:30 p.m.

"Obviamente vamos con todo y con la esperanza de poder traer los tres puntos. Ellos vienen jugando y haciendo las cosas bien, es por ello que están peleando ahí arriba", aseguró el delantero de Alianza Lima", agregó.

¿Qué 'potrillos' debutaron en la Copa Libertadores?

Debido a las ausencias obligadas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés por suspensión, Néstor 'Pipo' Gorosito se vio en la necesidad de rearmar su defensa central. Para acompañar a Erick Noriega, el técnico argentino apostó por la juventud de Jhoao Velásquez, un defensor de apenas 19 años que solo había sumado tres apariciones en la máxima categoría del fútbol peruano.

Durante la segunda mitad del encuentro, Gorosito recurrió a más talento juvenil: Piero Cari (17 años, 1 partido en Primera), Juan Delgado (19 años, 2 partidos), Carlos Gómez (20 años, 2 partidos) y Nicolás Amasifuén (19 años, con algo más de experiencia: 14 encuentros en Primera) hicieron su ingreso para disputar por primera vez un torneo internacional.

Tras el empate conseguido en Sao Paulo, Cari destacó el respaldo que recibe de los referentes del equipo. "Paolo Guerrero y Hernán Barcos me brindan su apoyo, me hacen sentir parte del grupo. Me siento feliz por eso", comentó a su llegada a Lima.

