Gisela chotea a Edson Dávila y niega amistad: "Lo respeto, pero mis amigos son muy pocos"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel volvió a convertirse en tema de conversación luego de referirse públicamente a Edson Dávila durante una reciente declaración para un programa de espectáculos. La conductora y empresaria sorprendió al marcar distancia con el popular 'Giselo' y dejar en claro que, pese al respeto profesional que le tiene, no considera que exista una amistad cercana entre ambos en la actualidad.

La llamada "Reina del medodía" fue consultada sobre la nueva etapa profesional que atraviesa Dávila en América Televisión, donde además de continuar en "América Hoy" asumirá un espacio propio los fines de semana. En ese contexto, descartó que exista algún conflicto entre ellos, aunque reconoció que ya no mantienen el vínculo laboral que compartieron durante varios años.

Gisela chotea a Edson Dávila

Según explicó, ambos se encuentran enfocados en proyectos distintos y desarrollan sus carreras por caminos separados. La conductora indicó que actualmente no coinciden en actividades profesionales ni tienen contacto frecuente, situación que evidencia el distanciamiento que se ha producido con el paso del tiempo tras dejar de trabajar juntos en televisión.

"Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará", dijo la 'Señito' para el programa 'Amor y Fuego'.

Sin embargo, Valcárcel resaltó las capacidades profesionales de Dávila y destacó el crecimiento que ha experimentado dentro de la industria televisiva. Asimismo, expresó sus mejores deseos para esta nueva oportunidad que afrontará en la pantalla chica, dejando en claro que mantiene una valoración positiva de su trayectoria y desempeño artístico.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la diferencia que estableció entre el respeto profesional y la amistad. La rubia dejó entrever que su relación con el conductor no forma parte de su círculo más cercano. Las declaraciones llegan en momentos en que ambos atraviesan nuevas etapas laborales en sus respectivos canales, ya que Edson debuta como conductor de su propio programa y Gisela regresaría próximamente a la pantalla chica.

"Tengo mucho respeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos... mis amigos son muy pocos", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Gisela Valcárcel no pasaron desapercibidas y reavivaron el interés sobre su relación con Edson Dávila. Aunque descartó cualquier enfrentamiento, dejó en evidencia que el vínculo entre ambos ya no es tan cercano como en el pasado. Mientras cada uno continúa desarrollando sus propios proyectos, sus caminos profesionales parecen seguir rumbos completamente distintos.