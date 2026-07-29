¡GOLEADA de Cienciano! venció por 4-0 a Lanús y clasificó a octavos de final de la Sudamericana

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano protagonizó una remontada histórica en la Copa Sudamericana 2026 a Lanús, tras imponerse por 4-0 este miércoles 29 de julio en Cusco. El equipo imperial aprovechó la altura para revertir el 2-0 sufrido en la ida y asegurar su pase a los octavos de final.

El cuadro argentino, que llegó desde la Copa Libertadores luego de una discreta campaña en la fase de grupos, no logró contener el ímpetu del equipo peruano. Apenas a los seis minutos de juego comenzó a ceder frente a la intensa presión ejercida por 'El Papá'.

El desarrollo del triunfo cusqueño

Cienciano salió decidido a revertir la serie y golpeó desde el inicio con un tanto de Carlos Garcés a los 6 minutos. Antes del descanso, Alejandro Hohberg amplió la ventaja con un potente remate de larga distancia, igualando el marcador global y desatando la ilusión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En el complemento, el conjunto cusqueño mantuvo el dominio y selló una remontada histórica, nuevamente de la mano de Garcés y Hohberg en el tiempo añadido. El contundente 4-0 le permitió dar vuelta a la eliminatoria (4-2 en el global) y dejar en el camino al vigente campeón.

Rival confirmado en octavos de final

Cienciano se medirá ante Botafogo de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Las localías de ambos encuentros aún están pendientes de confirmación.

Sin embargo, de acuerdo con el calendario de la CONMEBOL, los partidos de ida se jugarían entre el 11 y 13 de agosto, mientras que los duelos de vuelta están programados del 18 al 20 del mismo mes.

Repite clasificación y busca revancha

Cienciano, en la edición de la Copa Sudamericana 2025, clasificó directo a octavos de final tras liderar de forma invicta el Grupo H con 10 puntos. Evitó los dieciséisavos de final gracias a un histórico empate (1-1) en Brasil ante Atlético Mineiro.

No obstante, la ilusión del elenco imperial se apagó en los octavos de final al caer eliminado frente a Bolívar. El club altiplánico se impuso con autoridad en ambos compromisos, cerrando la llave con un global definitivo de 4-0.

Derrota y eliminación de Cienciano frente a Bolívar en la Copa Sudamericana 2025

Cienciano protagonizó una remontada épica en la Copa Sudamericana 2026 al golear 4-0 al vigente campeón Lanús en Cusco, resultado que le permitió revertir la derrota 2-0 de la ida y avanzar a los octavos de final. El cuadro imperial impuso su ritmo desde el inicio y superó ampliamente al equipo argentino.