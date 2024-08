Liberman se RINDE ante Bryan Reyna y lo califica como el FUTURO del fútbol peruano: "Te invita a levantarte del asiento"

Bryan Reyna se ha convertido en uno de los jugadores nacionales con mejor presente en la actualidad. Por ello, el futbolista de la Selección Peruana es una de las principales cartas en el ataque para Jorge Fossati. Ahora, el 'picante' fue ampliamente elogiado por Martin Liberman.

El periodista argentino se había pronunciado anteriormente sobre el combinado patrio tras sus encuentros en la Copa América donde quedó eliminado en fase de grupos. En sus videos publicados en su canal de YouTube, el hombre de prensa señaló que veía poco en cuanto a generación de ataque para poder cambiar en algo los resultados en las Eliminatorias.

Ahora, Martin Liberman volvió a referirse a la Selección Peruana y especialmente a Bryan Reyna. Según sus palabras, el delantero nacional fue de lo mejor de la Bicolor en la reciente Copa América jugada en Estados Unidos.

El reconocido periodista argentino aseguró que el ex Alianza Lima es el futuro del balompié nacional y que es de esos jugadores que generan que el público se levante de sus asientos cada vez que el balón queda en sus píes.

"No me sorprende para nada el nivel de Bryan Reyna en el fútbol argentino. Me tocó verlo en la Copa América, donde Argentina y Perú se jugaban cosas muy distintas. Un Perú muy tímido que solo encontraba electricidad cuando la pelota era jugada por la izquierda para la aparición de Reyna", inició.