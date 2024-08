¡No puede ser! Cristiano Ronaldo reveló la FECHA de su RETIRO del fútbol profesional

Cristiano Ronaldo sigue anotando goles y consiguiendo récords con el Al-Nassr en Arabia Saudita. Sin embargo, una reciente entrevista brindada por el jugador ha conmocionado a sus seguidores, pues el 'Bicho' reveló la fecha de su retiro del fútbol profesional.

En conversación con el canal NOW, dio a conocer que seguramente culminará su carrera cuando cumpla 42 o hasta 43 años de edad, es decir, extenderá la misma por un par de temporadas más.

"No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr", declaró.

Recordemos que su pareja, Georgina Rodríguez, previamente confesó que una vez pasado los 40 años, Ronaldo colgaría los botines. Recordemos que el contrato del 'Comandante' con Al-Nassr acaba en febrero de 2025.

Ronaldo también precisó que se encuentra bastante feliz en Al-Nassr, y que a diferencia de lo que muchos piensan, no ha considerado la posibilidad de ser entrenador de fútbol una vez se retire.

"Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia... En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del futbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe", añadió.