Botafogo despidió a su técnico, Franclim Carvalho, a vísperas de enfrentar a Cienciano en la Copa Sudamericana

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A puertas de que Botafogo se enfrente a Cienciano por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, la escuadra brasileña tomó la radical decisión de despedir a su técnico Franclim Carvalho. La racha negativa del conjunto carioca, tras dos derrotas seguidas, consumaron esta medida.

Franclim Carvalho dejó de ser DT de Botafogo

El estratega portugués de 39 años fue destituido del cargo el último martes, luego de una serie de malos resultados en las últimas semanas que terminaron por agotar la paciencia de los directivos del 'Fogao'. En sus dos últimos encuentros dirigiendo al equipo cayó 6-1 ante Cienciano por la Sudamericana y 1-0 ante Vitória por el Brasileirão.

Esta sorpresiva determinación fue informada por el mismo club de Brasil a través de un comunicado difundido por sus canales oficiales durante la tarde de ayer. Se enmarca a 48 horas de enfrentar a Cienciano en el estadio Nilton Santos.

"El Botafogo informa que Franclim Carvalho ya no es el entrenador del equipo principal de fútbol. La decisión fue comunicada al profesional este martes. También dejan el club los auxiliares Luis Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de porteros Ricardo Matos", se lee al inicio del texto.

Además, se extendió el agradecimiento al entrenador y a los profesionales que formaron parte de su comando técnico "por los servicios prestados y desea éxito en sus próximos desafíos".

Comunicado de Botafogo en el que anuncia la destitución de su DT

Los números de Franclim Cravlaho tras su paso por Botafogo

Vale recordar que, Franclim Carvalho llegó a Botafogo en abril sucediendo al argentino Martín Anselmi. En una anterior oportunidad formó parte del grupo de trabajo de Artur Jorge como asistente durante las campañas en las que el equipo de Río de Janeiro se proclamó campeón del Campeonato de Brasil y de la Copa Libertadores.

Carvalho dirigió al Botafogo en 22 partidos en los que logró sumar diez victorias, siete empates y cinco derrotas. Antes de desarrollarse el Mundial 2026, el club brasileño fue eliminado en la Copa de Brasil por el Chapecoense.

¿Quién asumirá las riendas del Botafogo?

En la misiva se señala también que el lugar que ocupó Carvalho será tomado interinamente por Rodrigo Bellao, actual director técnico de la Sub-20 del 'Fogao', por lo que se agrega que "será el comandante en el próximo compromiso ante Cienciano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

De esta manera, el 'Fogao' se quedó sin entrenador previo al duelo de Sudamericana ante Cienciano. Botafogo dio a conocer que, Rodrigo Bellao (entrenador del equipo Sub-20) tomará las riendas de manera interina.