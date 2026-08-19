¡Orgullo peruano! Diego Elías se coronó campeón del Panamericano de Squash Asunción 2026

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Dejó el nombre del país bien en alto. El peruano Diego Elías consiguió un nuevo trofeo al palmarés de su destacada carrera profesional luego de coronarse campeón del Panamericano de Squash al derrotar contundentemente 3-1 a su rival mexicano Leonel Cárdenas.

Diego Elías brilla en el Panamericano de Squash

El deportista nacional demostró una vez más la razón por la que es considerado uno de los mejores representantes del squash a nivel mundial. El último martes,18 de agosto, se alzó con un nuevo trofeo en la ciudad de Asunción, Paraguay, gracias a una buena y sólida actuación en la final del citado certamen continental.

Por cuarta ocasión, el 'Puma' disputó un encuentro vibrante y exigente en el que logró imponerse al talentoso mexicano Leonel Cárdenas con un marcador final de 3-1. El cotejo requirió de la concentración así como de la garra del peruano, quien pese ceder el primer parcial procedió a reponerse para lograr voltear el resultado.

Y es que al frente tuvo un contrincante que no fue nada fácil de superarlo debido a que el jugador azteca es actualmente el número 14 a nivel mundial e inclusive figura como favorito en la nómina de squashistas para llegar a la final de los próximos Juegos Panamericanos 2027.

Elías Chehab, desde el segundo set, sacó a relucir su experiencia para remontar la contienda y dominar el juego con parciales 9-11, 11-8, 11-8 y un categórico 11-1 en la última manga firmando de esta manera su triunfo y, por ende, asegurando su lugar en lo más alto del podio del evento deportivo desarrollado en suelo paraguayo.

Tras la importante victoria se colgó la presea dorada en el cuello y procedió a entonar con sumo orgullo las sagradas estrofas del himno nacional del Perú con la alegría también de haber puesto el nombre del país en lo más alto del squash.

¡𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 '𝗣𝘂𝗺𝗮'! 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗘𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘆 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗾𝘂𝗮𝘀𝗵 𝗽𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 🇵🇪🏆🏸



El 'Puma' peruano se consagró campeón tras vencer 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas en la gran final, representando al Perú a lo grande.



Diego, integrante del... pic.twitter.com/jb64sWNh2B — ipdperu (@ipdperu) August 19, 2026

Diego Elías y una carrera prodigiosa en el squash

Lo demostrado por Diego Elías en suelo paraguayo para conseguir este nuevo título continental no es coincidencia debido a que ha transformado la historia del squash para la región.

Rompió la hegemonía mundial al desbancar a jugadores egipcios que habían dominado por largo tiempo esta disciplina a nivel global. Inclusive en mayo del 2024 se coronó campeón mundial de squash al vencer 3-0 al egipcio Mostafa Asal.

La historia del deporte peruano sigue escribiendo una de sus páginas doradas gracias al deportista nacional Diego Elías quien con pundonor y demostrando su experiencia logró salir victorioso ante el mexicano Leonel Cárdenas por 3-1 con parciales 9-11, 11-8, 11-8 y 11-1 coronándose así como campeón del Panamericano de Squash, en Paraguay.