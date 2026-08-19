Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: fecha, horario y dónde ver el vibrante duelo

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inicia el sueño por el mundial. Tras participar en la Copa Sudamericana desarrollada en Lima, la selección peruana femenina de vóley alista su preparación para lo que será su próxima prueba continental con el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en el que debutará ante su similar de Argentina. A continuación conoce la fecha, horario y dónde ver el vibrante duelo.

Perú alista motores para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El equipo patrio, dirigido por Antonio Rizzola, sostendrá uno de sus desafíos más importantes de su calendario como lo es el citado certamen tendrá lugar en el Maracanãzinho de Río de Janeiro en Brasil y se llevará a cabo del 8 al 13 de septiembre.

En esta ocasión, participarán seis combinados de la región, además del conjunto de la Blanquirroja: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El sexteto nacional tendrá el objetivo principal de conseguir uno de los 3 cupos al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Además, también podrá tener la opción de alcanzar un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 se jugará con el conocido todos contra todos en la que la escuadra nacional tendrá la oportunidad de retornar a un evento deportivo de máxima categoría luego de varios años de ausencia.

Perú debutará en el Sudamericano de Vóley ante Argentina

El gran debut de Perú en el torneo continental será ante la siempre complicada selección de Argentina, que ahora dirige Facundo Morando, quien entrenó a Alianza Lima. El encuentro está programado para llevarse a cabo el próximo martes 8 de septiembre por la fecha 1 del campeonato internacional. Mientras tanto, el horario establecido para el cotejo es las 12:00 p.m .

Los hinchas de la Bicolor así como aficionados al vóley podrán disfrutar de este debut ante la Albiceleste a través de Latina Televisión que ofrecerá cobertura en su parrilla de contenidos tanto en señal abierta y a su vez mediante su página web oficial.

Es así que, la selección peruana femenina de vóley disputará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en el que luchará por conseguir uno de los tres boletos al Mundial de Vóley Femenino 2027. En el certamen continental, que se jugará con el formato todos contra todos, también participarán Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Además, Perú podría obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.