Manuel Neuer le dice adiós a Alemania tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Paraguay

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Manuel Neuer decidió poner punto final a su etapa en la selección de Alemania luego de quedar eliminada ante Paraguay en la tanda de penales tras empatar 1-1 en los dieciseisavos del Mundial 2026.

El adiós de Neuer a Alemania por segunda vez

El arquero, que había regresado a la convocatoria poco antes de la Copa del Mundo con la finalidad de aportar su experiencia e intentar guiar a Alemania hacia el título, pone fin a su trayectoria internacional con un desenlace dramático pese a que llegó a parar uno de los penaltis que podía dar el pase a Paraguay y mantener viva a su selección.

Si bien no quiso confirmar explícitamente su retirada en sus declaraciones posteriores al encuentro, sus palabras dejaron entrever la enorme decepción que sentía tras la eliminación.

Al ser consultado por Magenta TV sobre si ese había sido su último torneo con la selección o si todavía se veía con fuerzas para participar en una nueva reconstrucción, Neuer respondió con resignación.

"No, es extremadamente amargo terminar así. Lo teníamos todo en nuestras manos y soy de la opinión de que teníamos a los jugadores adecuados para hacerlo mejor sobre el campo, pero como equipo no lo conseguimos y hoy no supimos mostrar un mejor fútbol", lamentó el guardameta de Bayern de Múnich.

Además, el futbolista de 40 años dio a conocer cuál era el ambiente que había en el combinado teutón tras ser derrotados en la tanda de penales por el cuadro paraguayo que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

"El entrenador nos dirigió unas palabras, pero por lo demás hay mucho silencio. Todos están tristes por la eliminación", manifestó Neuer con resignación al decirle adiós a la última Copa del Mundo en la que participará.

La destacada carrera de Manuel Neuer

Manuel Neuer se despide Alemania con números impactantes que lo consolidan como uno de los mejores arqueros en la historia de la selección de Alemania. Defendiendo los colores del país disputó 128 partidos y tuvo presencia récord en cinco mundiales : 2010, 2014,2018, 2022 y 2026.

Su máximo logro será ser campeón del mundo en el Mundial Brasil 2014 en el que ganó el Guante de Oro. Ahora, con su partida, el arco alemán cierra su página más revolucionaria e inicia una de transición para encontrar al sustituto de Manuel Neuer.

Es así que, el experimentado arquero Manuel Neuer le dijo adiós a la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026 en tanda de penales ante la escuadra de Paraguay. Con resignación expresó ante la prensa que el momento es extremadamente duro.