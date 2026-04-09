Christian Cueva estalló contra el árbitro del Cusco FC vs. Flamengo tras polémicos cobros: "Ladrón h..."

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cusco FC tuvo un debut en la Copa Libertadores más que complicado luego de recibir al actual campeón de la competición, Flamengo, en la altura del Estadio Garcilaso. Los cusqueños cayeron por 2-0 ante los brasileños, pero el resultado quedó de lado luego de la polémica actuación del árbitro principal la cual fue calificada de 'robo' en las redes sociales.

Christian Cueva estalló contra el árbitro del Cusco FC vs. Flamengo

Derlis López, juez designado por Conmebol para este encuentro, terminó quedándose con todos los reflectores y no por su buen rendimiento dentro del campo de juego, sino por las dudosas decisiones que tomó durante los 90 minutos jugados en Cusco.

En primer lugar, el árbitro decidió no expulsar a Gonzalo Plata luego de aplicarse un claro pisotón a Ivan Colman. La jugada fue revisada por el VAR, pero no hubo tarjeta roja a pesar de la dura entrada. Seguidamente, el juez dejó pasar lo que pudo ser un penal en favor de Cusco FC luego de una mano clara de Lucas Paquetá dentro de su área, jugada que finalmente fue marcada como fuera de juego.

Pero lo más llamativo fue la anulación del tanto marcado por Marlon Ruidias por una aparente posición adelantada de José Manzaneda en el inicio de la jugada. La imagen mostrada en la transmisión dejaba en claro que el atacante del cuadro local estaba por detrás del último defensor de Flamengo, pero aún así la anotación no subió al marcador.

Christian Cueva desató su furia contra el árbitro del Cusco FC vs. Flamengo.

Esto no fue pasado por alto por Christian Cueva quien utilizó sus redes sociales para descargar su furia contra Derlis López. 'Aladino' subió una historia a su cuenta de Instagram donde compartió una captura del encuentro junto al mensaje 'Ladrón hdp' tras los polémicos cobros.

Flamengo no necesita esas cosas

Tras el pitazo final, el entrenador del elenco local, Alejandro Orfila, se pronunció en conferencia de prensa sobre las polémicas arbitrales. Según indicó, el VAR se equivocó claramente, considerando que el equipo de Río no necesita ese tipo de ayudas por la calidad de su plantel.

"Lo de Colitto considero que el árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. Vi las imágenes recién y la realidad es que debemos pensar que el VAR se equivocó. No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Cuando yo me equivoco soy responsable de mis errores. Fue un gol lícito", aseguró.

En consecuencia, Christian Cueva estalló contra el árbitro del partido entre Cusco FC y Flamengo por los polémicos fallos que perjudicaron a los cusqueños.