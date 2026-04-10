Cusco FC presentó RECLAMO FORMAL ante Conmebol tras polémico arbitraje frente a Flamengo

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los equipos peruanos debutaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores con diferentes resultados. Por un lado, Universitario empató en condición de visitar, Sporting Cristal venció a Cerro Porteño en el Callao y Cusco FC cayó por 2-0 en un polémico encuentro ante Flamengo en la altura del Cusco.

Cusco FC presentó reclamo formal ante Conmebol

Este último encuentro fue uno de los más comentados por lo sucedido con el juez paraguayo, Derlis López. Y es que a lo largo de los 90 minutos, el árbitro fue sindicado de haber favorecido a los vigentes campeones del certamen en distintas jugadas como la anulación del empate del elenco cusqueño o la roja no sacada a Gonzalo Plata.

Por ello, a través de sus redes sociales, Cusco FC emitió un comunicado donde dio a conocer que ha presentado una queja formal ante Conmebol y la FPF por el arbitraje del partido ante Flamengo jugado el último miércoles 8 de abril en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Según indicaron, quedaron profundamente preocupados por las decisiones de la terna arbitral y del equipo VAR que fue asignado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. A su vez, expresaron su deseo de mantener un diálogo fluido con la Federación Peruana de Fútbol con la finalidad de confiar en el arbitraje sudamericano.

Cusco FC presentó reclamo formal por arbitraje ante Flamengo.

Solicitarán información técnica del VAR

Luego de haber expresado su preocupación, pero también su respeto hacia Conmebol, Cusco FC indicó haber solicitado la información técnica sobre las decisiones tomadas por el equipo de árbitros del cotejo ante Flamengo liderados por Derlis López de Paraguay.

De acuerdo a su escrito, la intención es que haya las garantías necesarias de que los mismos criterios sean aplicados en otros partidos de la Copa Libertadores sin importar el equipo que esté al frente.

"Cusco FC reafirma su respeto institucional hacia Conmebol, los árbitros y el sistema VAR, reconociendo la complejidad de su labor en el fútbol continental. En ese marco, y en favor de la transparencia, solicitamos acceso a la información técnica sobre las decisiones mencionadas, así como garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes", señalaron.

En resumen, Cusco FC presentó una queja formal ante Conmebol y la FPF luego del polémico arbitraje ante Flamengo por la Copa Libertadores. Además, el elenco cusqueño solicitó la información técnica de las decisiones tomadas por la terna arbitral.