Larissa Riquelme debuta como comentarista deportiva en el Perú vs. Paraguay

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Larissa Riquelme regresó a Lima y debutó como comentarista deportiva durante el partido Perú vs. Paraguay. La modelo paraguaya compartió cada detalle de su experiencia, celebrando la victoria histórica de su selección y conectando con sus seguidores a través de redes sociales.

Larissa debuta como comentarista deportiva

Conocida mundialmente como la 'Novia del Mundial' en Sudáfrica 2010, Larissa Riquelme volvió a acaparar las cámaras al acreditarse para el encuentro de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, disputado en el Estadio Nacional el martes 9 de setiembre.

La modelo paraguaya llegó acompañada de su credencial oficial y, antes del inicio del partido, ofreció entrevistas a diversos medios para hablar sobre su nuevo rol como comentarista deportiva.

En su primera transmisión, Larissa Riquelme no pudo ocultar la emoción y compartió en Instagram su experiencia: "En mi primera transmisión. Paraguay hizo historia al ganarle de local a Perú por 1 a 0. Una noche cargada de emoción y orgullo, que marca el cierre de las Eliminatorias. ¡La garra guaraní nunca se rinde!", escribió.

Larissa Riquelme visita Cusco

Antes de llegar a Lima, la modelo visitó Cusco y aprovechó para compartir imágenes con la bandera de Paraguay, resaltando la riqueza cultural y la energía de la ciudad.

"Con la bandera de mi Paraguay en lo más alto, en una de las maravillas del mundo. Un lugar que transmite energía, historia y la grandeza de lo que somos capaces de construir como humanidad", publicó en sus redes sociales.

Larissa Riquelme patentó su apodo

Además de su trabajo como comentarista, Larissa Riquelme habló sobre su histórico apodo 'La Novia del Mundial', explicando que lo patentó para cuidar su legado. "Ese título lo patenté porque creo que marcó una historia en mi vida. Pueden ser las reinas, las musas, pero 'La novia del mundial' está registrado y hay una sola", afirmó.

En cuanto a la polémica con el exfutbolista Roberto Martínez, quien insinuó una relación con ella, Larissa Riquelme aclaró: "Me sentí tocada. Estaba molesta como mujer. Para mí lo más importante es aclarar que no hubo una relación amorosa ni que hubo algún tipo de coqueteo", concluyendo que lo saludaría sin problema si se lo encontrara.

El debut de Larissa Riquelme como comentarista deportiva en el partido Perú vs. Paraguay marca un nuevo capítulo en su carrera. Durante la transmisión, la 'Novia del Mundial' se mostró muy cercana y entusiasta, celebrando la histórica victoria de su país.