Capitán de Cabo Verde enfrenta grave denuncia por presunta violación en Nueva Zelanda

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, enfrenta una grave denuncia por violación presentada por una ciudadana brasileña en Nueva Zelanda. Los hechos habrían ocurrido durante la preparación del equipo africano para el Mundial 2026, desatando una investigación policial actualmente en curso.

Detalles de la grave acusación policial

La presunta víctima, quien fue contratada por la federación local para ejercer como intérprete, ha formalizado la acusación contra el jugador. Según los reportes, el incidente habría tenido lugar el pasado 27 de marzo en el hotel donde se alojaba el conjunto caboverdiano en Auckland.

El caso tomó relevancia pública tras las revelaciones del medio brasileño O Globo. Según dicho portal, la mujer denunció que el deportista habría ingresado por la fuerza a su habitación, agrediéndola físicamente antes de cometer el acto delictivo, un relato que ya es analizado por los agentes policiales.

"La policía local abrió una investigación el 10 de abril", señaló el medio.

La denunciante habría enviado notificaciones formales a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA un mes después del suceso, solicitando específicamente la exclusión del jugador del torneo mundialista. Sin embargo, según la misma fuente, ninguna de las instancias respondió a sus peticiones urgentes.

🚨 Capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Ryan Mendes é investigado por suspeita de estupro contra uma brasileira na Nova Zelândia.



Mais uma vez, estamos diante de um homem acusado de estupro, que segue sua vida normalmente, porque com toda uma estrutura que... pic.twitter.com/0Y7Ri0xMqa — Paraíba Feminina ♀️✊🏻 (@tatyanavaleria) June 27, 2026

Postura oficial y entorno deportivo

Ante las reiteradas consultas de la prensa internacional, la Federación de Cabo Verde ha decidido mantener un silencio absoluto. Esta actitud de reserva ha sido criticada por diversos sectores que exigen mayor transparencia en un evento de la magnitud global que representa la Copa del Mundo.

La FIFA, por su parte, se limitó a informar que mantiene comunicación constante con las autoridades de Nueva Zelanda sobre el caso. El organismo aclaró que sus órganos judiciales independientes no suelen emitir comentarios sobre investigaciones en curso ni sobre denuncias recibidas de forma privada.

Ryan Mendes, a sus 36 años, es reconocido por ser el jugador con más participaciones y el máximo goleador histórico de los "Tiburones Azules". Su presencia en este torneo ha sido clave para que el equipo lograra una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

El extremo, quien actualmente milita en el Igdir FK de Turquía, continuó disputando los partidos de la fase de grupos con normalidad. Cabo Verde se prepara ahora para su próximo encuentro frente a Argentina, que se llevará a cabo el viernes 3 de julio en la ciudad de Miami.

La situación del capitán Ryan Mendes y la investigación por violación en Nueva Zelanda durante la Copa del Mundo 2026 siguen bajo estricto escrutinio. La FIFA y la Federación de Cabo Verde enfrentan presiones mientras el torneo continúa, aguardando resoluciones oficiales tras la grave acusación recibida.