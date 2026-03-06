Carlos Vílchez asegura que Alianza vende más que otros equipos: "La 'U' ganó el tricampeonato y nunca se habló de eso"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol siempre da de qué hablar, pero esta vez quien encendió la conversación fue Carlos Vílchez. El conductor se animó a opinar sobre el protagonismo de los clubes en el país y no dudó en afirmar que Alianza Lima vende más que otros equipos, dejando en claro que, para él, el equipo blanquiazul siempre termina siendo el centro de atención en el balompié peruano.

Carlos Vílchez y su reflexión sobre Alianza

Todo ocurrió durante su participación en el programa De Contra, donde el también comediante se refirió al peso mediático de los equipos más populares del país. Sin rodeos, Carlos Vílchez planteó una pregunta que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

"¿Por qué cuando juega Cristal juega la U, juega Municipal, juega Boy, juega quien juegue? Siempre se habla de Alianza Lima. ¿Por qué? Siempre eso va a quedar como una pregunta para todos ustedes", comentó.

Pero eso no fue todo. El conductor insistió en que el club íntimo siempre genera conversación, sin importar el resultado del partido.

"De Alianza se habla todo el día. Cuando Alianza gana se habla, cuando Alianza pierde también (...) Alianza es el que más vende", añadió durante el programa.

Lejos de quedarse ahí, Carlos Vílchez continuó defendiendo su postura y comparó la atención mediática que reciben otros equipos frente a la que genera Alianza Lima.

"Yo no he dicho que de la 'U' no se hable. He dicho que Alianza habla más. Alianza vende muchísimo más. Alianza pierde, gana, empata", afirmó.

Incluso recordó un momento histórico del clásico rival para reforzar su argumento. Según explicó, ni siquiera un logro importante habría tenido la misma repercusión que las noticias relacionadas con el club blanquiazul.

"Con esto me quedo. Por si acaso, ganó el tricampeonato de la U, ¿sí o no? Nunca se habló de la 'U'. Se habló de Alianza", señaló.

Finalmente, el conductor dijo: "Por los siglos de los siglos. Amén. Seguirán hablando de Lima. Vayan a donde vayan", concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

Mientras las declaraciones de Carlos Vílchez generan debate entre los hinchas, Alianza Lima se alista para un nuevo reto en la Liga 1. El equipo blanquiazul enfrentará a Melgar en un duelo importante que podría influir en la tabla de posiciones del campeonato.

El encuentro corresponde a la fecha 6 del Apertura y se disputará este lunes 9 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En territorio peruano, el partido está programado para jugarse desde las 8.30 p. m. La transmisión del partido estará a cargo de L1 Max.

Así, las palabras de Carlos Vílchez en De Contra volvieron a poner sobre la mesa el debate futbolero. Para el conductor, Alianza Lima vende más que otros equipos, ya que, según su percepción, el club blanquiazul siempre termina siendo noticia en el fútbol peruano, sin importar si gana, pierde o empata.