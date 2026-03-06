Partidos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡El fútbol no para! Este viernes 6 de marzo de 2026 viene cargado de partidos que nos van a tener pegados a la pantalla. Para los que siguen de cerca nuestra Liga 1, el plato fuerte es el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca. Pero la acción también llegará desde Europa, con partidos interesantes de equipos de España, Italia, Alemania y Francia. Así que ya sabes, anda separando el control remoto, chequea bien los horarios y no te pierdas nada de la jornada de hoy.

Saudi Pro League - Arabia Saudí

Al Ahli vs. Al Ittihad — 2:00 p.m. — OneFootball

Bundesliga - Alemania

Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach — 2:30 p.m. — Disney+

Serie A - Italia

Napoli vs. Torino — 2:45 p.m. — Disney+

Ligue 1 - Francia

PSG vs. AS Mónaco — 2:45 p.m. — ESPN 5, Disney+

LaLiga - España

Celta de Vigo vs. Real Madrid — 3:00 p.m. — ESPN, Disney+

Championship - Inglaterra

Preston North End vs. Oxford United — 3:00 p.m. — ESPN 7, Disney+

FA Cup - Inglaterra

Wolverhampton vs. Liverpool — 3:00 p.m. — Disney+

Liga 1 - Perú

Atlético Grau vs. FC Cajamarca — 3:30 p.m. — L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Para los fanáticos del torneo local, el plato fuerte llega con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca. El equipo piurano recibirá al conjunto cajamarquino en un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

El partidazo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, por la fecha 6 del Apertura, se jugará en el estadio Campeones del 36, allá en Sullana, Piura.

El recinto tiene capacidad para albergar a 10 mil espectadores; sin embargo, para este encuentro solo se ha habilitado la tribuna de occidente.

Cabe destacar que ambos equipos buscan sumar puntos importantes en esta etapa del campeonato, por lo que el choque promete ser disputado.

Posible alineaciones:

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia; Rafael Guarderas, Emiliano Franco, Cristian Neira, Nicolás Delgadillo; Diego Barreto y Raúl Ruidíaz.

Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia; Rafael Guarderas, Emiliano Franco, Cristian Neira, Nicolás Delgadillo; Diego Barreto y Raúl Ruidíaz. FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

Liga MX - México

Necaxa vs. Pumas UNAM — 5:00 p.m. — Claro Sports YouTube, Pluto TV

DiMayor - Colombia

Deportivo Cali vs. Once Caldas — 8:30 p.m. — RCN Nuestra Tele

Así llega la agenda futbolera de este viernes 6 de marzo del 2026, con una larga lista de partidos de hoy, desde el esperado Atlético Grau vs. FC Cajamarca por la Liga 1 hasta duelos destacados en Europa y América. Con esta guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, los hinchas podrán organizar su jornada y no perderse ninguno de los encuentros más atractivos del día.