DT de Alianza Lima en la mira del Fluminense, asegura medio brasileño: "Será un gran salto en su carrera"

Las buenas temporadas de Alianza Lima en vóley no han pasado desapercibidas. El bicampeón de la Liga Peruana de Vóley ha mostrado un nivel destacado tanto a nivel local como internacional, y gran parte de este crecimiento se debe a su DT, Facundo Morando. Ahora, según medios brasileños, Fluminense habría puesto los ojos en el entrenador argentino.

¿Facundo Morando, en Fluminense?

La temporada pasada, Facundo Morando logró conquistar el título nacional con Alianza Lima, pero su reconocimiento no se limitó a Perú. Sus actuaciones en torneos internacionales, como el Mundial y Sudamericano de Clubes de Vóley, llamaron la atención de clubes extranjeros.

El portal brasileño 'Volei' destacó que Facundo Morando es del agrado de Fluminense: "El técnico de Facundo Morando debería ser el próximo técnico del Fluminense. Morando es entrenador de la Selección Argentina y también dirige a Alianza Lima del Perú", mencionó el medio.

Según el reporte, su experiencia internacional y los resultados obtenidos con el elenco blanquiazul lo posicionan como un candidato atractivo para clubes de Brasil, donde el vóley femenino tiene gran proyección.

Importante salto en carrera de Facundo

A pesar de su juventud, Facundo Morando ya acumula experiencia a nivel internacional. 'Volei' asegura que si la negociación se confirma, sería un gran salto profesional para el entrenador argentino, que hasta ahora ha sabido consolidarse como uno de los técnicos más prometedores del vóley sudamericano.

"A pesar de ser joven, el argentino ya acumula experiencia en la escena internacional de voleibol. Si se confirma la negociación, será un gran salto en la carrera como entrenador", finalizó el medio.

Actualmente, Facundo Morando tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de la temporada de la Liga Peruana de Vóley, es decir, hasta mediados de este año. Esto podría abrir la puerta para que se concrete un acuerdo con Fluminense, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

Próximo partido de Alianza Lima

Mientras tanto, Alianza Lima se prepara para disputar el último partido de la segunda fase del campeonato local, enfrentando a Deportivo Soan este domingo 8 de marzo a las 5.00 p. m. en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Será la oportunidad perfecta para que Facundo Morando siga demostrando su capacidad antes de que se definan rumores sobre su futuro.

Así, Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, sigue consolidándose como uno de los técnicos más destacados, y su nombre ya aparece en la órbita de Fluminense, según medios brasileños.