Christian Cueva ya tiene fecha de regreso a Matute: Liga 1 revela cuándo se jugará el Alianza Lima vs Juan Pablo II

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras casi un año de aquella última visita cargada de tensión y pifias de la hinchada blanquiazul, Christian Cueva volverá a pisar Matute. El jugador regresará a La Victoria por la fecha 8 del Apertura, defendiendo la camiseta de Juan Pablo II frente a su exequipo, Alianza Lima.

Christian Cueva regresará a Matute

El 2025, Christian Cueva vivió uno de los episodios más complicados de su carrera en Lima. En mayo, cuando defendía los colores de Cienciano, participó en el triunfo sobre Alianza Lima, y al final del encuentro fue abucheado por miles de hinchas.

Incluso estuvo cerca de recibir objetos desde la tribuna mientras ofrecía declaraciones a la televisión. Ahora, casi un año después, sabe el día exacto en que podría enfrentarse nuevamente a ese clima hostil, esta vez con la camiseta de Juan Pablo II.

Según el fixture de la Liga 1, Alianza Lima recibe a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo. La cita es en Matute a las 6:30 p. m., por la fecha 8 del Apertura.

Este será el último partido de ambos equipos antes de que el torneo se detenga por la fecha FIFA, así que los íntimos buscarán irse al descanso con los tres puntos en casa.

Durante su paso por Alianza Lima en 2023, Christian Cueva no logró marcar goles, apenas dio una asistencia y su temporada estuvo marcada por lesiones y algunos actos de indisciplina.

Partidos decisivos antes del 21/03

Antes del esperado duelo del 21 de marzo, ambos equipos tienen compromisos importantes que definirán su momento en el torneo. Alianza Lima recibirá a Melgar el lunes 9 de marzo, mientras que Juan Pablo II visitará a ADT el domingo 8.

Estos partidos corresponden a la fecha 6 y serán clave para mantener la racha positiva antes de la pausa por la fecha FIFA.

En cuanto a la tabla de posiciones, Alianza Lima lidera con 13 puntos, invicto y firme en su objetivo de sumar otro título, mientras que Juan Pablo II ocupa la novena posición con 7 unidades, buscando escalar en la clasificación antes del enfrentamiento directo.

Así, la Liga 1 confirmó la fecha que marcará el regreso de Christian Cueva a Matute, cuando su equipo, Juan Pablo II, se mida ante Alianza Lima el sábado 21 de marzo. Los aficionados ya esperan con ansias el partido que promete emociones de principio a fin.