César Inga jugará en la MLS: Universitario acordó su venta al Kansas City por una jugosa suma de dinero

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases en Universitario sigue más que activo. Por un lado, los cremas anunciaron la contratación de Lisandro Alzugaray quien llega procedente de LDU de Quito donde fue uno de sus referentes.

Pero por otro lado, los dirigidos por Javier Rabanal perderán a quien fuera una de las revelación de la anterior Liga 1 lo que incluso lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana. Nos referimos a César Inga quien ahora lucirá su fútbol en la Mayor League Soccer.

César Inga jugará en Kansas City

Como se sabe, representantes del Kansas City llegaron a Lima en las últimas horas para reunirse con directivos de Universitario para acordar los últimos detalles de la transferencia del defensor. En un principio, el equipo de Estados Unidos había realizado una oferta que no convenció al elenco crema por lo que el tema parecía haber quedado zanjado.

Sin embargo, tras este nuevo encuentro, la suma que se puso sobre la mesa estaba dentro de lo que la U buscaba por César Inga por lo que solo restaban detalles para concretar la operación. Estos finalmente se alcanzaron sobre la noche de este viernes 16 de enero, según indicó el periodista Gustavo Peralta.

El hombre de prensa confirmó que el defensor de la Selección Peruana será traspasado al Kansas City de la MLS y que el anuncio oficial se realizará en cuestión de horas. Según precisó, el monto ofrecido convenció a la institución de Ate al punto de convertirse en la venta más importante de su historia.

CONFIRMADO: César Inga jugará en el Kansas City de la MLS.

➡️ Universitario de Deportes acordó la venta del polifuncional jugador por una cifra bastante importante. Todo cerrado de club a club. pic.twitter.com/Zq0QWycT8U — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 17, 2026

"César Inga jugará en el Kansas City de la MLS. Universitario de Deportes acordó la venta del polifuncional jugador por una cifra bastante importante. Todo cerrado de club a club. Se trataría de la venta más importante de la U por uno de sus jugadores. ADT también recibirá un porcentaje. Por último, la U se queda con el 15% del pase de Inga", indicó.

ADT será beneficiado

Debido a que aún parte de la ficha del jugador se encontraba en manos de ADT, el equipo tarmeño recibirá una parte del dinero por la operación de Inga. A eso se le suma que la U mantendrá el 15 % del pase del jugador pensando en una futura venta.

En resumen, César Inga jugará en el Kansas City de la MLS tas acordar su compra desde Universitario. Con ello, los cremas concretarán una venta histórica económicamente hablando.