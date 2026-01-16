Universitario oficializa el fichaje de Lisandro Alzugaray: "¡A defender con garra esta sagrada camiseta!

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sigue activo en el mercado de pases y esto quedó confirmado luego que presentaran oficialmente a Lizandro Alzugaray como su próximo jugador por los próximos dos años.

Como se recuerda, en las últimas horas apareció la noticia de que el club crema venía negociando con el delantero de LDU de Quito por pedido expreso de Javier Rabanal. El atacante de 35 años vio con buenos ojos el interés de los merengues y en tiempo récord las negociaciones se cerraron.

Lisandro Alzugaray será nuevo jugador de Universitario

El propio Universitario confirmó este hecho a través de sus redes sociales. En primer lugar, publicaron un video de intriga mostrando una camiseta del club y luego de unos segundos se logra observar uno de los mejores goles que anotó durante su etapa en LDU de Quito.

Luego de ello, los merengues publicaron una gráfica donde ya se aprecia al atacante de 35 años con la camiseta de la U y un mensaje confirmando su llegada al elenco crema desde este 2026.

"¡Alzugaray se pone la crema! Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra esta sagrada camiseta!", indicaron.

𝗔𝗟𝗭Ⓤ𝗚𝗔𝗥𝗔𝗬 𝗦𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 🔝💛



Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú.



¡A defender con garra esta sagrada camiseta! 💪 pic.twitter.com/SmdltUErZS — Universitario (@Universitario) January 16, 2026

El atacante realizará una conferencia de prensa este viernes 16 de enero por la tarde donde dará a conocer su decisión a los directivos e hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, club donde jugó en las últimas tres temporadas convirtiéndose en uno de sus referentes.

Unos llegan y otros se van

Al mismo tiempo que se cristalizaba la llegada de Alzugaray al elenco estudiantil, por otro lado se cocinaba, también a fuego rápido, la partida de un elemento que fue clave durante el tricampeonato del 2025.

Cuando el tema parecía cerrado, representantes del Sporting Kansas City llegaron a Lima para reunirse con directivos de Universitario y los agentes que manejan a César Inga. La intención de esta escuadra es fichar al defensor a como de lugar por lo que mejoraron la oferta que presentaron en un inicio.

Con el correr de las horas, el panorama cambió drásticamente y ahora todo hace indicar que la operación esta por cerrarse en cuestión de tiempo. Según