Aldo Corzo aconseja a César Inga tras frustrado pase a Kansas City: "Lo tiene que tomar como una oportunidad"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Días atrás, César Inga estuvo en boca de todos los hinchas de Universitario en medio de lo que parecía ser su inminente traspaso al Kansas City de la MLS. Cuando todo estaba a punto de cerrarse, ADT apareció en escena mostrando su descontento con el porcentaje que le dejaba la operación el cual no era el 20 % que está estipulado en el contrato.

Aldo Corzo y su consejo a César Inga

Debido a este golpe que significó su permanencia en la Liga 1, decenas de hinchas mostraron su preocupación por el estado de ánimo del joven defensor. Este tema fue abordado por uno de los referentes del plantel tricampeón como lo es Aldo Corzo.

El capitán de Universitario reconoció haber hablando con César Inga para conocer sus sensaciones con su frustrado fichaje al fútbol de Estados Unidos. El lateral derecho aseguró que su compañero deberá tomar esta situación como una oportunidad para seguir trabajando y más adelante volver a tentar la oportunidad de emigrar a una mejor liga.

"Hablé con él un poco, es algo que a él le tiene que servir como experiencia. Le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, que lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad. Sé que va a estar bien porque es un buen chico, es una persona madura y sé que lo va a tomar para bien", indicó.

El equipo marcha bien

Acerca del rendimiento del equipo, Corzo dejó en claro que el rendimiento del sábado los ha dejado más que tranquilos, aunque admitió que continuarán trabajando hasta superar lo visto en los años anteriores.

"Nos sentimos bien, el sábado el equipo se vio exigido por un equipo muy bueno, de jerarquía y el equipo estuvo a la altura. Nos sentimos bastante bien, se va consolidando el mismo sistema, con una idea distinta que la vamos agarrando de a pocos", añadió.

El capitán merengue también palpitó lo que será el debut en el Torneo Apertura el cual será ante ADT en el Estadio Monumental.

"Hay que tener paciencia pero siempre con la mejor predisposición y con un triunfo es más fácil. El equipo se va sintiendo mejor con el paso de los días. Lo más importante en la 'U' es ganar y el domingo tenemos un lindo inicio en casa y vamos a querer ganar", finalizó.

En resumen, Aldo Corzo aconsejó a César Inga ante su frustrado pase al Kansas City. El defensor le pidió que continúe trabajando con la única consigna de alcanzar un nivel aún mayor.