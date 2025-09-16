¿Embarazada de Christian Cueva? Pamela Franco rompe su silencio sobre supuesto 'Cuevita' en camino

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Lo confirmó? Pamela Franco sigue sorprendiendo y esta vez al romper su silencio tras los rumores de estar embarazada de Christian Cueva. La cantante de cumbia se encontró en este nuevo escándalo tras la difusión de imágenes de su más reciente presentación, donde algunos de sus seguidores señalaron que su vientre lucía más abultado de lo habitual.

¿Pamela Franco embarazada de Christian Cueva?

Christian Cueva y la cantante de cumbia han demostrado en más de una ocasión que, pese a los cuestionamientos y críticas sobre su relación, su amor es cada vez más fuerte, e incluso se lucen en cada oportunidad juntos. Cabe recordar que hace solo unas semanas, cuando el futbolista volvió al Perú, se especuló de una presunta pedida de mano a Franco Viera, pero esta vez surge un nuevo rumor que pone a la pareja en los titulares de la farándula.

Pues bien, durante su reciente presentación en el Parque Fátima de Chorrillos, la cantante de "Dile la verdad" captó la atención del público y de los medios por su atuendo, un vestido con brillos y pegado al cuerpo, que dejó entrever una abultada pancita, desatando especulaciones sobre si realmente estaría esperando a su primer hijo con el popular 'Aladino'.

"Ya se le nota. Dios te bendiga", "¿Bebé 'Cuevita' en camino? Uy, ño", "está en cinta", fueron algunos de los comentarios que dejaron algunos de los usuarios en redes sociales.

La inesperada respuesta de Pamela Franco

La artista de 37 años decidió romper su silencio ante las interrogantes de sus seguidores y de la prensa. Pamela Franco se presentó en un concierto y aprovechó en desmentir, estar embarazada y darle un hermanito a su pequeña hija.

"(¿Ya estás muy pronto? ¿Han pensado? ¿Ya está en la barriguita?) También, también, todo. (Ya has practicado bastante tiempo, de repente nos das la sorpresa) Déjame seguir practicando, déjame seguir practicando, Leysi. Tenemos Pamela para rato", comentó la chimbotana mientras tocaba su vientre con una gran sonrisa.

Incluso, rechazó tener planes de tener un hijo con 'Aladino', ya que aseguró que hablar de un embarazo es algo precipitado por el momento, ya que se encuentra enfocada en su carrera musical. "(¿Un Cuevita en camino?) No, no. Todavía", sentenció.

Es así como tras los rumores en redes sociales de un presunto embarazo, Pamela Franco rompió su silencio y negó rotundamente esperar un hijo con Christian Cueva, que como se recuerda, él ya tiene tres más, pero con su expareja, Pamela López.