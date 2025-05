Christian Cueva no oculta su amor por Alianza Lima, pero aclara: "Hoy soy jugador de Cienciano"

Este viernes, 02 de mayo, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Previo a un partido que promete sacar chispas, debido a que ambos equipos necesitan sumar de a tres, Christian Cueva fue consultado sobre este duelo en el que le tocará enfrentar a su exequipo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los diferentes medios de comunicación deportivos abordaron a Christian Cueva para preguntarle sobre las expectativas que tiene a pocas horas del partido contra el equipo de sus amores, Alianza Lima.

Si bien el popular 'Aladino' recalcó que jamás olvidaría su hinchaje por el conjunto 'blanquiazul', dejó en claro que en la actualidad es jugador de Cienciano del Cusco, por lo que defenderá sus colores pese a cualquier circunstancia.

"Yo no voy a olvidar mi hinchaje por Alianza, seré hincha toda mi vida hasta que me muera, eso no va a cambiar nunca, pero uno defiende su camiseta, y hoy por hoy soy jugador de Cienciano. Por como me recibieron en Cusco, la hinchada, el club, ha hecho que le tenga un cariño enorme", declaró ante la prensa.