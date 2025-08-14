Gorosito elogia a jugador de Alianza tras victoria ante U. Católica: "Será jugador de selección por 10 años"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima dio un paso más que importante en su lucha por seguir con vida en la Copa Sudamericana luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los íntimos sufrieron por ratos los ataques del equipo rival, pero tuvieron a un Guillermo Viscarra que fue una de las figuras del partido. Otro que se llevó los aplausos de los miles de hinchas que fueron a Matute, fue Alan Cantero quien anotó los dos tantos del triunfo victoriano.

Será jugador de selección por 10 años

En la previa de este duelo, la gran sorpresa en el equipo titular fue la presencia de Alessandro Burlamaqui en el centro del campo junto a Sergio Peña y Fernando Gaibor. Y aunque realizó un partido aceptable, Néstor Gorosito decidió cambiarlo en la segunda parte buscando una variante ofensiva.

Tras el final del partido, el 'Pipo' fue consultado en conferencia de prensa sobre la chance que le dio al jugador con pasado en el fútbol español. Fue ahí cuando el entrenador argentino sorprendió al elogiar sus características asegurando que en el futuro será considerado en la Selección Peruana donde se quedará por mucho tiempo.

"Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Es mérito de Franco Navarro", indicó ante los medios.

Demostró su valía

El propio Alessandro Burlamaqui se tomó unos minutos al finalizar el partido para conversar con la prensa y dar mayores detalles de este triunfo. El exintegrante del Valencia de España aprovechó la oportunidad para felicitar a sus compañeros y resaltar lo hecho en el campo de juego.

Además, dejó en claro que aprovechó la oportunidad que le dieron al arrancar de titular en este trascendental choque. Por último, señaló que jugar al lado de futbolistas de la calidad de Sergio Peña y Fernando Gaibor fue clave para su buena actuación.

"Se notó que todos estuvieron con ganas y se pudo hacer un gran partido. Me sentí bien, con mucha confianza; era hora de demostrar y siento que así lo hice. Jugar con Peña y Gaibor en el medio es importante", expresó.

Luego de enfrentar a ADT, los de La Victoria deberán viajar a la altura de Quito para jugar la vuelta el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Atahualpa desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

De esta manera, Néstor Gorosito llenó de elogios a Alessandro Burlamaqui tras la victoria de Alianza Lima por 2-0 ante U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.