Sin titubeos

Carlos Zambrano y su tajante critica a Gareca como DT de Perú: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano sorprendió al conceder una entrevista a un programa digital en el que opinó sobre qué entrenador que pasó por la selección peruana considera el mejor. Su respuesta fue clara y directa.

Carlos Zambrano y su tajante critica a Gareca como DT de Perú: "Con Ricardo hací (Foto: Composición Exitosa)

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/08/2025

No cabe duda que dentro de los entrenadores que tuvieron un destacado paso dirigiendo a la selección peruana se encuentra Ricardo Gareca. Sin embargo, Carlos Zambrano, sorprendió recientemente al opinar sobre la labor del entrenador argentino como técnico del combinado patrio.

Carlos Zambrano y su tajante crítica a Ricardo Gareca

El actual defensor de Alianza Lima, concedió una entrevista al programa digital "X no decirlo". Al respecto, uno de los seguidores le consultó qué opinión tenía del 'Tigre' Gareca. Si titubeos y suelto de huesos, Zambrano tuvo una contundente respuesta.

En primera instancia, el jugador de la selección peruana consideró que la interrogante era muy difícil, sin embargo, consideró que la llegada a Perú del entrenador argentino fue positiva. 

"Le hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja de muchas maneras por distintos factores, muchas cosas que la gente no sabe. La gente se guió porque nos llevó al mundial no más", manifestó el defensa blanquiazul.

Zambrano y el DT que mejor entrenó en Perú

En consiguiente, el jugador de 36 años, resaltó que los técnicos que sucedieron a Ricardo Gareca en el banquillo de la Blanquirroja también desempeñaron una buena labor, pero que lastimosamente los resultados no fueron los que se esperaban.

En tal sentido, uno de los integrantes del panel del programa, Israel Dreyfus, le consultó que a quién consideraba como el mejor entrenador que pasó por la selección peruana desde que inició su carrera como futbolista.

Al respecto, comparó a Ricardo Gareca y Juan Reynoso. Si bien remarcó que con el 'Tigre' se cumplió el objetivo de clasificar a Rusia 2018, bajo su perspectiva el 'Cabezón' fue superior al momento de entrenar.

"Quien entrenaba mejor fue Juan Reynoso, la gente lo detestaba y lo odiaba. Pero era el que mejor entrenaba con nosotros", sostuvo el 'Kaiser'.

En esa línea, acotó que a diferencia de Reynoso, con Ricardo Gareca la selección hacía casi nada, no obstante, sí lograban los resultados positivos que necesitaba en ese entonces la selección. Y, un punto a favor que tenía el equipo peruano es que los jugadores que lo conformaban atravesaban un buen momento.

"Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos, la gente no entiende que nos agarró jóvenes aún", sostuvo.

De esta manera, Carlos Zambrano consideró que Juan Reynoso entrenó mejor a la selección peruana en comparación a Ricardo Gareca.

