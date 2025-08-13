Día del Zurdo: Deportistas peruanos que destacaron por su destreza con sus extremidades izquierdas

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada 13 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional del Zurdo. Dicha fecha reconoce desde 1992 a quienes tienen predominancia en sus extremidades izquierdas para realizar sus actividades cotidianas.

Cabe resaltar, que este día busca impulsar el reconocimiento real de las personas zurdas, un grupo minoritario que en algún momento se presenta como relegado o incomprendido, en un mundo diseñado para diestros.

¿Cómo nació el Día Internacional del Zurdo?

La efeméride, fue pactada por la organización británica 'El Club de los Zurdos' quienes instauraron este día, un 13 de agosto de 1976, en Londres. Con ello, sus integrantes buscaban honrar su estilo de vida. Sin embargo, no se llevó a cabo ningún tipo de celebración en aquel año ni en los siguientes.

En tal sentido, recién en el año 1992, dicho club de personas zurdas organizó una gran reunión a fin de reivindicar sus derechos. Además, consolidó la fecha como la principal para conmemorarla en todo el mundo.

Destacados peruanos que son zurdos

A propósito del Día Internacional de Zurdo, en nuestro país existen personas que destacaron por su destreza con sus extremidades izquierdas. A continuación, te presentamos a algunas figuras inigualables del deporte nacional.

Cecilia Tait: Nació el 2 de mayo de 1962. Lleva el apelativo de la 'Zurda de Oro', es una de las mejores voleibolistas de nuestra historia. Integró la selección peruana de vóley que logró el subcampeonato olímpico en Seúl 1988.

César Cueto: Catalogado como el 'Poeta de la Zurda', es considerado uno de los mejores futbolistas del balompié peruano. Nació en Lima, el 16 de julio de 1952, es ídolo de Alianza Lima y la selección peruana. Con la Blanquirroja participó en los mundiales Argentina 1978 y España 1982.

Juan Carlos Oblitas: Conocido como 'El Ciego', es una figura destacada en el fútbol peruano tanto como jugador y como director técnico. Nació en Mollendo, el 16 de febrero en 1951. En la selección peruano se desempeñó como extremo izquierdo. Fue mundialista con Perú en 1978 y 1982.

Américo Venero: Amércio 'Tupi' Venero es un extenista peruano que integró el equipo peruano que disputó la Copa Davis entre los años 1995 y 2000, en el que ganó siete partidos individuales y cinco dobles.

De esta forma, cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo alrededor del mundo, a fin de impulsar el reconocimiento real de aquellas personas que usan sus extremidades izquierdas para realizar sus labores diarias.