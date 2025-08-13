Franco Mastantuono: Crack argentino será presentado oficialmente en el Real Madrid este jueves 14

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El argentino Franco Mastantuono vivirá este jueves 14 de agosto un día doblemente especial: celebrará su mayoría de edad y será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid.

La cita está programada para las 13:00 horas CET (-2 GMT) en la Ciudad Real Madrid, donde el presidente Florentino Pérez encabezará el acto protocolario de la firma del contrato que unirá al joven futbolista con el club blanco durante las próximas seis temporadas.

Tras la firma, Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas, dando inicio a una etapa que promete ser una de las más ilusionantes de su carrera.

Comunicado Oficial: acto de presentación de Mastantuono.#WelcomeMastantuono — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2025

De Buenos Aires a Madrid: un fichaje histórico

El traspaso de Mastantuono al Real Madrid se oficializó el pasado 13 de junio, cuando el club español ejecutó la cláusula de rescisión de 45 millones de euros que River Plate había fijado.

A esta cifra se le añadieron 18,2 millones de euros en concepto de impuestos, lo que elevó el coste total de la operación a más de 63 millones de euros. Este monto convirtió la llegada del argentino en la transferencia más cara de la historia del fútbol de su país.

El jugador arribó a Madrid el pasado 2 de agosto para comenzar a adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, la normativa de la FIFA establece que los futbolistas extracomunitarios deben cumplir 18 años para poder incorporarse plenamente a un club europeo, motivo por el cual su presentación oficial se ha programado para la fecha de su cumpleaños.

De River Plate al reto madridista

Antes de emprender su aventura en España, Mastantuono disputó con River Plate el Mundial de Clubes, sumando así sus últimos minutos con la camiseta del conjunto millonario. Su talento y proyección lo han convertido en una de las joyas más codiciadas del fútbol sudamericano, capaz de desempeñarse con eficacia en varias posiciones ofensivas.

El primer compromiso en el que podría vestir la camiseta del Real Madrid está previsto para el martes 19 de agosto, cuando el equipo reciba a Osasuna en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de LaLiga EA Sports. El joven argentino tendrá así la oportunidad de debutar ante la afición blanca en un escenario inmejorable.

Un futuro prometedor

La llegada de Mastantuono se enmarca dentro de la política de fichajes del Real Madrid, que en los últimos años ha apostado por incorporar jóvenes talentos con proyección internacional. El argentino se suma a una generación que busca consolidar el dominio del club en España y Europa, combinando experiencia y juventud.

Para Franco Mastantuono, el desafío recién comienza: adaptarse a la exigencia del fútbol europeo, ganarse un lugar en el once de Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid y responder a las altas expectativas que su fichaje ha despertado tanto en España como en Argentina.