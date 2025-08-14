Jefferson Farfán celebró por partida doble: 'Foquita' ganó fuerte suma tras victoria de Alianza Lima

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Alianza Lima están más que felices luego del importante triunfo conseguido ante la Universidad Católica de Ecuador en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los íntimos afrontaron un compromiso bastante complicado donde incluso Guillermo Viscarra tuvo que ser una de las figuras evitando en más de una oportunidad la caída de su arco. Y desde el banco de los suplentes, Alan Cantero hizo estallar las cuatro tribunas de Matute gracias al doblete que marcó para decretar la victoria.

Jefferson Farfán gana fuerte suma tras triunfo de Alianza

Como ya es una tendencia en el último tiempo en nuestro país, miles de hinchas de Alianza Lima apostaron al triunfo de su equipo a pesar de que partían como favoritos por lo que la cuota no era de las más altas.

Sin embargo, Jefferson Farfán arriesgó más de la cuenta y realizó una apuesta con una fuerte cantidad de dinero. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exjugador de la Selección Peruana reveló que puso un total de 10 mil soles a la victoria de los blanquiazulez.

Con el resultado a favor, la 'Foquita' se terminó llevando un total de 17 700 soles gracias a la cuota de 1.7 que pagaba este duelo. "Te amo Alianza. Yo si la vi", indicó.

Alan Cantero feliz por doblete

Como era de esperarse, Alan Cantero fue uno de los más pedidos por la prensa deportiva nacional luego del doblete convertido en Matute. Ahí, el jugador se mostró feliz por los dos tantos convertidos y por haberse recuperado físicamente a tiempo para este encuentro.

Pese a la alegría de la victoria, el delantero argentino señaló que por momentos pensó que el marcador iba a terminar en empate debido al trámite del mismo.

"Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta", expresó.

Ahora, la vuelta se jugará el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Atahualpa de Quito. El partido está programado para arrancar a las 7:30 p.m. (hora peruana).

