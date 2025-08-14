Universitario en búsqueda de gloria: HOY los 'cremas' se juegan la vida contra Palmeiras por los octavos de Libertadores

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes busca dar el 'batacazo' este jueves 14 de agosto contra Palmeiras. Y es que, por los octavos de final de la Copa Libertadores, ambas escuadras se medirán en el estadio Monumental de Ate, desde las 7:30 p.m.

'Merengues' saldrán con 'todo'

Luego de 15 años sin llegar a esta instancia del importante torneo de la Conmebol, los 'Merengues' cargan con la responsabilidad de hacer felices a su hinchada, frente a un cuadro brasileño que de 28 partidos de visitante en la máxima competencia del fútbol sudamericano, solo ha perdido uno.

𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗨𝗡 𝗦𝗨𝗘𝗡̃𝗢 💛



⚽ 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘦𝘪𝘳𝘢𝘴



🏆 𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴 2025 - 𝘖𝘤𝘵𝘢𝘷𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭 (𝘪𝘥𝘢)



⏱️ 7:30 𝘱.𝘮.



🏟️ @Monumental_U_ #UnaGarraCopera pic.twitter.com/vduNM3okko — Universitario (@Universitario) August 14, 2025

Sin embargo, los dirigidos por Jorge Fossati restan importancia a esta data, y su técnico resaltó la confianza que tiene hacia sus jugadores y, espera que ante los más de 55 mil aficionados que acudirán al coloso, salgan airosos y con una victoria que les asegure avanzar en la contienda internacional.

En declaraciones a la prensa, Fossati describió al cuadro brasileño como el mejor del torneo, no obstante, resaltó que no es bueno subestimar ni sobreestimar a nadie, puntualizando la fe que tiene en su escuadra.

"Con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Tenemos mucha fe en nuestro equipo", comentó el 'Nono'.

Posible 11 de la U contra Palmeiras

Aunque, hasta el cierre de esta edición, todavía no se confirmó el 11 que arrancará contra Palmeiras, Jorge Fossati aseguró tener todo el plantel listo para arrancar, de todo salir bien en los entrenamientos previos.

Trascendió que para este encuentro las sorpresas serían el retorno de Aldo Corzo en reemplazo de Anderson Santamaría y la presencia del experimentado seleccionado Edison, 'El Oreja', Flores como cambio de José, 'El Tunche', Rivera.

𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📋



Estos son nuestros convocados para enfrentar a @Palmeiras por los Octavos de Final de la @Libertadores.#UnaGarraCopera pic.twitter.com/KiCQ4albej — Universitario (@Universitario) August 14, 2025

La posible alineación sería con Sebastian Britos en el arco, Corzo, William Riveros y , Matías Di Benedetto como línea de 3 de defensa. En el medio campo Andy Polo, César Inga , Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, arriba irían Jairo Concha y Edison Flores, como único punta, el delantero Álex Valera.

Para este cotejo, los 'Cremas' llegan de sumar de a 3 por la fecha 5 de la Liga 1 del fútbol peruano, tras un disputado partido contra Sport Boys, donde los 'Merengues' se llevaron la victoria con un cerrado 1-0.

La hinchada de Universitario de Deportes se muestra optimista en que su equipo logre dar el 'batacazo' en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.