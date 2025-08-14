Gorosito lo hizo: Alianza Lima iguala récord internacional tras 47 años al vencer a U. Católica

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima hizo su tarea en Matute y se impuso 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En una mágica noche, el cuadro íntimo no solo dio un paso firme hacia los cuartos de final del prestigioso torneo de la Conmebol, sino que también igualó un histórico récord internacional alcanzado en 1978.

Alianza Lima iguala récord histórico

El popular equipo de La Victoria estuvo imparable y cerca de golear al conjunto ecuatoriano. Con esta victoria, Alianza Lima sumó 6 triunfos en 15 duelos internacionales esta temporada, igualando la marca lograda hace 47 años, cuando consiguieron 6 victorias en 10 partidos durante 1978.

Alan Cantero, figura de la noche, fue el héroe con un doblete en el segundo tiempo tras ingresar desde el banco. "Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta", comentó el delantero argentino.

Cantero también celebró su recuperación física tras superar lesiones que lo alejaron de las canchas: "Contento, si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, gracias al club me recuperé bien. Estos goles también son un premio por el esfuerzo que he hecho día a día ".

🗣️Alan Cantero, atacante de Alianza Lima 🔵⚪: "Me quedo con ambos goles y el esfuerzo de todo el equipo. Si nos íbamos 0-0, no hubiera sido merecido".



📹 @Luccinaz pic.twitter.com/2L6qhEvsu1 — Ovacion.pe (@ovacionweb) August 14, 2025

¿Qué dijeron las figuras de Alianza Lima?

Hernán Barcos ingresó en lugar de Paolo Guerrero, quien salió lesionado en el primer tiempo. El 'Pirata' valoró el triunfo pero fue claro: " El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación. No nos podemos confiar y creer que ya está ".

En cuanto a Sergio Peña, destacó el trabajo colectivo y pidió no relajarse: " Vamos a Quito a jugar como si el partido estuviera 0-0 . Es Sudamericana y los partidos no son nada fáciles". Además, elogió a Alan Cantero y al arquero Guillermo Viscarra, quien tuvo atajadas claves para mantener el arco en cero.

Guillermo Viscarra, por su parte, remarcó la importancia de sostener el cero en Matute: " Lo importante fue mantener el arco en cero , todo el equipo se sintió bien y supimos sacar ventaja. Tenemos un sueño de seguir haciendo historia en la Sudamericana".

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito se rindió ante Alessandro Burlamaqui, titular en este duelo: " Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años . Es mérito de Franco Navarro". El mediocampista de 22 años, recién llegado de España, empieza a ganarse un lugar en el equipo.

Con esta victoria y el récord igualado de 1978, Alianza Lima se acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En una noche mágica en Matute, los íntimos mostraron hambre de gloria y reafirmaron su sueño de seguir haciendo historia. El partido de vuelta será el 20 de agosto en Quito, donde buscarán sellar la clasificación ante un rival que no dará tregua.