PSG campeón de la Supercopa de la UEFA: Equipo de Luis Enrique se impuso en penales al Tottenham

Remontando un 0-2, el Paris Saint Germain (PSG), logró igualar el partido frente al Tottenham en la final de la Supercopa de la UEFA. Sin tiempo extra, el equipo de Luis Enrique se terminó imponiendo por 4 a 3 en la tanda de penales, en el estadio Bluenergy de Únide, en Italia.

Tottenham daba el batacazo

Previo a este encuentro, se conoció la decisión del entrenador italiano de no contar más con el arquero Gianluigi Donnaruma, figura en la obtención de la última Champions League. Por tal motivo, en el arco parisino se ubicó el francés recién fichado Lucas Chevalier, encargado de no hacer extrañar al trasalpino.

En la primera parte, fue el equipo londinense el que controló el encuentro, con un cerrojo defensivo que parecía inquebrantable y consiguiendo la única anotación. Al minuto 39, el central Micky van de Ven apareció para empujar un balón tras el despeje que dejó la atajada del golero galo.

Sin reacción del campeón de Europa, en el complemento el Tottenham volvió a golpear. A los 48', de una jugada preparada en un balón parado, otro defensor apareció para aumentar la diferencia. Cristian 'Cuti' Romero apareció solo por el segundo palo y con un cabezazo firmó el 2-0, con complicidad de la mala reacción de Chevalier.

PSG empujó y se quedó con el título

Luis Enrique realizó dos cambios que fueron claves para conseguir el empate. Primero, ingresó Lee Kang-in por Zaire-Emery. El surcoreano consiguió el descuento a cinco minutos del final y permitió a los parisinos a volcarse en ataque en los instantes finales para conseguir el milagro.

Esto se dio al cuarto de adición, cuando otro de los revulsivos apareció para marcar. Con un centro desde la derecha de Ousmane Dembélé, el portugués Gonçalo Ramos recibió al borde del área chica y de cabeza puso la paridad, que moralmente ponía por arriba al PSG.

Con la igualdad, todo se decidió por la vía de los penales. Aunque Vitinha falló el primero de Les 'Parisiens', los fallos del Tottenham permitieron el triunfo. Van de Ven y Mathys Tel fallaron de forma consecutiva, lo que le permitió a Nuno Mendes cerrar la serie y darle el título a su equipo.

