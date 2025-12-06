Mototaxi causa furor en las redes sociales con su decoración en alusión a Navidad: "En Perú nunca te aburres"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad peruana está a la orden del día y a puertas de la celebración de la Navidad no se hace esperar. Esta vez las calles de un distrito limeño se han visto sorprendidas por la aparición de un mototaxi con un diseño particular decorado acorde a esta época del año.

Mototaxi navideño en Villa El Salvador

En el distrito limeño de Villa El Salvador un joven mototaxista ya vive la campaña navideña y con el principal objetivo de atraer a la clientela y diferenciarse de la competencia ha decorado con adornos alusivos al mes de diciembre.

Es así como el joven identificado como Ian Castro Arista ha sacado a relucir su creatividad y su espiritú festivo plasmándolo en su herramienta de trabajo la cual la ha transformado en una especie de trineo de Papá Noel.

La unidad móvil resalta por el color verde característico, acompañan su diseño guirnaldas del mismo color así como también en tonalidad blanca. Adicionalmente, se encuentras las esferas navideñas doradas, azules y rojas.

Asimismo, al ser una especie de 'trineo sobre ruedas' lleva en la parte delantera un reno de color blanco. De igual modo, hay lazos navideños a los lados del vehículo menor así como también, gorros de Santa Claus y cajas de regalo.

Y por si fuera poco, por la puerta derecha del mototaxi emana una especie de escalera que está decorada con guirnaldas verdes y con esferas de Navidad. De igual manera, sobre el techo hay una especie de trineo de color rojo y blanco acompañado de cajas de obsequios.

Mototaxi navideño causa furor en redes sociales

De manera inmediata el diseño de Ian Castro Arista se ha vuelto todo un furor en redes sociales como Facebook, 'X' o TikTok, en donde los cibernautas han mostrado diversas reacciones y comentarios sobre el diseño navideño del mototaxi.

Algunos resaltan el ingenio del trabajador, otros se muestran orgullosos e incluso sorprendidos, así como también expresan jocosos mensajes. "Merece premio a la mototaxi con mejor decoración", "En Perú nunca te aburres", "Imagínate vivir en Europa y perderte esto", "El ingenio peruano", "El mundo sin el Perú sería aburrido", fueron algunos comentarios resaltantes.

Es así como una vez más quedó demostrado que el ingenio peruano es único. En esta oportunidad un mototaxista del distrito de Villa El Salvador decoró su vehículo con un estilo navideño y generó diversos comentarios y reacciones en las redes sociales como TikTok y Facebook.